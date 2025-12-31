Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 18:16

Наука

Сильная вспышка произошла на Солнце впервые за три дня

Фото: depositphotos/KrisCole

Сильная вспышка произошла на Солнце впервые за три дня, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН).

Ее зафиксировали в среду, 31 декабря, в 16.51 по московскому времени. Мощность вспышки составила М7.1 балла.

Также, начиная с полуночи среды, ученые зафиксировали на Солнце восемь вспышек класса С.

Между тем число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за последние 10 лет, а общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума. По данным ученых, за прошедшие с начала года 358 дней явления фиксировались 69 раз против 44 случаев в 2024 году.

Жители северо-запада России смогут увидеть полярное сияние в новогоднюю ночь

