31 декабря 2025, 18:16Наука
Сильная вспышка произошла на Солнце впервые за три дня
Сильная вспышка произошла на Солнце впервые за три дня, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН).
Ее зафиксировали в среду, 31 декабря, в 16.51 по московскому времени. Мощность вспышки составила М7.1 балла.
Также, начиная с полуночи среды, ученые зафиксировали на Солнце восемь вспышек класса С.
Между тем число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за последние 10 лет, а общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума. По данным ученых, за прошедшие с начала года 358 дней явления фиксировались 69 раз против 44 случаев в 2024 году.
