Вызванная ударом облака плазмы магнитная буря завершилась на Земле

Магнитная буря, которая обрушилась на Землю в ночь на четверг, 11 декабря, и была вызвана облаком солнечной плазмы, завершилась. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

В настоящее время магнитное поле планеты находится в спокойном состоянии, на уровне "штиль" по пятибалльной шкале, уточнили ученые.

Данные с сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН свидетельствуют о том, что геомагнитные показатели Земли находятся в "зеленой зоне" уже около трех часов.

Немногим ранее ученые зафиксировали на Солнце четыре вспышки предпоследнего класса M. Первое явление было обнаружено в группе пятен № 4 296. Вспышка классом M1.5 продолжалась 20 минут. Затем в областях № 4 294, 4 296 и 4 298 зафиксированы еще три аналогичных явления класса M.