Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 15:15

Наука

Вызванная ударом облака плазмы магнитная буря завершилась на Земле

Фото: depositphotos/vampy1

Магнитная буря, которая обрушилась на Землю в ночь на четверг, 11 декабря, и была вызвана облаком солнечной плазмы, завершилась. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

В настоящее время магнитное поле планеты находится в спокойном состоянии, на уровне "штиль" по пятибалльной шкале, уточнили ученые.

Данные с сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН свидетельствуют о том, что геомагнитные показатели Земли находятся в "зеленой зоне" уже около трех часов.

Немногим ранее ученые зафиксировали на Солнце четыре вспышки предпоследнего класса M. Первое явление было обнаружено в группе пятен № 4 296. Вспышка классом M1.5 продолжалась 20 минут. Затем в областях № 4 294, 4 296 и 4 298 зафиксированы еще три аналогичных явления класса M.

Читайте также


наука

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика