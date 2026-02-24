Форма поиска по сайту

02:31

Происшествия

Силы ПВО уничтожили 7 воздушных целей над морем в Севастополе

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 7 воздушных целей над морем в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По данным оперативных служб, гражданские объекты в Севастополе не повреждены. Развожаев призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что в результате артобстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северо-западной части Запорожской области произошло отключение энергоинфраструктуры. Энергетики работали в усиленном режиме, при этом угроза повторных ударов сохранялась.

Вечером 23 февраля подразделения ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России.

Систему защиты от беспилотников "Елка" испытали в зоне СВО

