Синоптик Шувалов: климат Москвы приблизится к значениям Ростова-на-Дону

Синоптики начали строить прогнозы на лето 2026 года: одни обещают москвичам сезон с жарой и засухой, другие – умеренное тепло с редкими ливнями. К какой погоде на самом деле стоит готовиться, разбиралась Москва 24.

"Зачетное" лето?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы, рассказал "Вечерней Москве" ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.





Андрей Киселев ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Эта зима выдалась довольно холодной по сравнению с предыдущими годами, поэтому летний сезон может оказаться значительно теплее предыдущего. Это объясняется тем, что среднегодовая температура воздуха всегда остается примерно на одном и том же уровне (плюс 15 градусов) и ее колебания несильно меняются. Соответственно, если один сезон оказывается гораздо холоднее, чем привыкли люди, другой может быть аномально теплым, чтобы сохранить среднегодовые показатели.

Ранее похожий прогноз озвучил и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Лето в этом году будет "зачетным" – более жарким и засушливым, чем в 2025-м, особенно в июле-августе", – сообщил он, добавив, что прогнозы будут уточняться.

Также многие синоптики сходятся во мнении, что в Москве температура окажется выше нормы на несколько градусов, сообщает Life.ru. В июне ожидается около плюс 23 градусов, июль пройдет с умеренной жарой примерно в плюс 25–27 и короткими мощными ливнями, а в августе столбики термометров покажут в среднем плюс 22. Хотя к концу месяца возможно понижение до плюс 16 градусов, предположили опрошенные изданием эксперты.

В свою очередь, академик РАН, климатолог Владимир Клименко в разговоре с "Лентой.ру" охарактеризовал предстоящее лето как умеренно теплое.





Владимир Клименко академик РАН, климатолог В европейской части России ожидается температура, которая будет на один-два градуса выше климатической нормы. Это примерно так же, как в прошлом году, или немного выше.

По его словам, июнь окажется значительно теплее, а июль, вероятно, будет близок к климатической норме. При этом СМИ привело климатические нормы для летних месяцев. В июне этот показатель равен плюс 17,3 градуса, в июле – плюс 19,7, в августе – плюс 17,6.

Что касается осадков, по прогнозам Клименко, лето будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями, – скорее всего, в июне.

"Более сильные, но более редкие ливни при том же количестве осадков – это вообще тенденция при теплеющем климате", – подчеркнул эксперт.

В "Яндекс Погоде" же рассказали журналистам издания, что первая половина лета окажется засушливее, чем в 2025 году, в Центральной России, Поволжье, на Южном Урале, в Приамурье и Приморье. При этом на Среднем Урале, в Хабаровском крае, Бурятии и предгорьях Кавказа осадков, напротив, ожидается больше.

"На фоне мощных снежных циклонов этой зимой в европейской и азиатской частях страны весной и летом вероятны достаточно высокий уровень рек, интенсивное половодье и подтопления", – предупредили в компании.

Будущее туманно?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Далеко не все эксперты готовы доверять столь отдаленным прогнозам. Например, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что грядущее лето вовсе не обязательно будет аномально жарким.

"Долгосрочные прогнозы – вещь крайне неопределенная и носит только вероятностный характер. Утверждать с уверенностью, что нас ждет аномальная жара, – значит рисковать ошибиться, как это случилось со многими прогнозистами прошлым летом", – сказал он.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Согласно данным по средней температуре летних месяцев в Москве за периоды 1961–1990 годов и 1991–2020 годов, прирост есть, но не такой значительный, как зимой. Если январь от 30-летия к 30-летию добавил практически 3 градуса, то летние месяцы прибавляют гораздо меньше – порядка 1–1,5 градуса.

Помимо глобального тренда на повышение температуры, существует понятие межгодовой изменчивости. В зависимости от характера атмосферных процессов, лето может быть жарким полмесяца, а затем наступает холодный период. Например, прошедшее лето в столице было отнюдь не жарким – скорее, просто нормальным, добавил специалист.

По словам Шувалова, глобальная тенденция заметна только на довольно длинных рядах наблюдений – порядка 20–30 лет.

"А межгодовую изменчивость никто не отменял. Поэтому сейчас говорить с уверенностью об аномально жарком лете очень рискованно. Опираясь на фактические данные, я бы оценил вероятность так: 40% – жаркое лето, 30% – нормальное лето, 30% – чуть прохладнее нормы", – подчеркнул он.

В то же время эксперт напомнил, что в мире фиксируется общий тренд на потепление, однако это принесет за собой не только рост температуры.

"Скорее, к широте Москвы будет приближаться лесостепь с юга. Пустыни из Калмыкии будут постепенно распространяться к северо-западу – на Ставрополье, Волгоградскую область и далее. До конца столетия среднегодовая температура, по наиболее вероятным сценариям, вырастет на 2–2,5 градуса. Но до Майами нам пока далеко. Скорее, климат Москвы будет приближаться к тому, что сейчас в Воронеже или Ростове-на-Дону. Согласно данным за 2025 год, среднегодовая температура в столице составляет 8,6 градуса", – отметил синоптик.

Ранее климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева в беседе с Москвой 24 также призвала не торопиться с выводами по поводу будущего лета.

"С методической точки зрения долгосрочные прогнозы – сложная задача. Они часто строятся на методе аналогов: специалисты ищут в архивах похожие погодные условия в прошлом и анализируют, что происходило в последующие сезоны. Однако текущая зима с ее аномальным количеством осадков может не иметь точных прецедентов в недавней истории, что снижает надежность подобных экстраполяций", – пояснила она.

По словам Зайцевой, давать долгосрочные прогнозы "крайне преждевременно и неразумно". Единственным относительно надежным источником она назвала Гидрометцентр, но и его данные пока приблизительны.





Нина Зайцева климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Учитывая аномально высокое количество осадков этой зимой и тот факт, что значительная часть влаги останется в почве после весеннего снеготаяния, оснований для тревоги о катастрофической сухости пока нет.

Академик РАН, климатолог Владимир Клименко, в свою очередь, обратил внимание на то, что прогноз осадков и грозовых фронтов на дальние сроки практически невозможен из-за высокой хаотической составляющей.

"К примеру, локально в Москве может выпасть сокрушительный ливень на одной улице, в то время как рядом не упадет ни капли", – заметил эксперт.

Климатолог также напомнил, что никакие прогнозы не предсказывают катастрофы – можно говорить лишь о вероятности тех или иных событий. При этом глобальное потепление в России ощущается все сильнее: по его словам, температурные сдвиги заметны во всех регионах, особенно в северных и континентальных.

В Москве лето становится теплее уже несколько десятилетий, но это не исключает кратковременных аномалий – как жары, так и похолоданий. Именно такие эпизоды, по словам ученого, часто и формируют субъективное впечатление о сезоне.

