Житель Башкирии гвоздодером пытался вскрыть банкомат с 12 миллионами рублей

Фото: 02.мвд.рф

В Башкирии полицейские задержали местного жителя, пытавшегося гвоздодером вскрыть банкомат с 12 миллионами рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Согласно предварительной версии, злоумышленник тщательно готовился к преступлению более месяца. В частности, он с помощью видеороликов изучил устройство денежного автомата, взял гвоздодер и выбрал ближайшее отделение банка.

В ночное время мужчина, для маскировки надевший камуфляжную форму и перчатки, приехал к зданию финорганизации на своем автомобиле. Однако после вскрытия части банкомата сработала сигнализация, и преступник, опасаясь быть пойманным, решил скрыться, не успев добраться до содержимого.

По возвращении домой он спрятал вещи, а гвоздодер переложил в другую машину, на которой поехал в Уфу. Инструмент злоумышленник выбросил по пути на трассе.

Тем не менее правоохранителям удалось обнаружить мужчину и провести его задержание. В ходе операции выяснилось, что преступником оказался 34-летний житель Белокатайского района. Во время допроса он признался, что пошел на кражу из-за больших финансовых проблем.

Ранее на западе Москвы была задержана 53-летняя женщина, подозреваемая в краже денег из банкомата. Инцидент произошел в торговом центре на Матвеевской улице.

Там молодой человек внес через банкомат более 40 тысяч рублей на свой счет и ушел, однако средства зачислены не были и вернулись в купюроприемник. Женщина заметила наличные и забрала их. В результате против нее возбуждено уголовное дело по статье "Кража".