Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 09:48

Происшествия

Житель Башкирии гвоздодером пытался вскрыть банкомат с 12 миллионами рублей

Фото: 02.мвд.рф

В Башкирии полицейские задержали местного жителя, пытавшегося гвоздодером вскрыть банкомат с 12 миллионами рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Согласно предварительной версии, злоумышленник тщательно готовился к преступлению более месяца. В частности, он с помощью видеороликов изучил устройство денежного автомата, взял гвоздодер и выбрал ближайшее отделение банка.

В ночное время мужчина, для маскировки надевший камуфляжную форму и перчатки, приехал к зданию финорганизации на своем автомобиле. Однако после вскрытия части банкомата сработала сигнализация, и преступник, опасаясь быть пойманным, решил скрыться, не успев добраться до содержимого.

По возвращении домой он спрятал вещи, а гвоздодер переложил в другую машину, на которой поехал в Уфу. Инструмент злоумышленник выбросил по пути на трассе.

Тем не менее правоохранителям удалось обнаружить мужчину и провести его задержание. В ходе операции выяснилось, что преступником оказался 34-летний житель Белокатайского района. Во время допроса он признался, что пошел на кражу из-за больших финансовых проблем.

Ранее на западе Москвы была задержана 53-летняя женщина, подозреваемая в краже денег из банкомата. Инцидент произошел в торговом центре на Матвеевской улице.

Там молодой человек внес через банкомат более 40 тысяч рублей на свой счет и ушел, однако средства зачислены не были и вернулись в купюроприемник. Женщина заметила наличные и забрала их. В результате против нее возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Грабители похитили биткоин-банкомат в Барселоне

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика