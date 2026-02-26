Блогер Лерчек родила сына

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__lu_

У блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, родился сын. Об этом ТАСС рассказали в ее окружении.

По словам собеседников агентства, роды прошли "на днях". При этом сама Чекалина заявляла, что ребенок должен был появиться на свет в марте.

Как добавили близкие блогера в беседе с РИА Новости, мальчик появился на свет с помощью кесарева сечения. Ребенок здоров, его вес составляет 2,5 килограмма. Лерчек и ее сын чувствуют себя хорошо, в настоящий момент они остаются в клинике.

О беременности блогера стало известно в ноябре 2025 года. В декабре Чекалина с угрозой выкидыша оказалась в больнице. По словам ее жениха и отца ребенка Луиса Сквиччиарини, помощь врачей потребовалась из-за повышенного тонуса матки. Спустя время блогер была вновь госпитализирована. В результате медики приняли решение провести операцию.

Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина обвиняют в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов по подложным документам в составе организованной группы. Предварительно, таким образом они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

В прокуратуре Москвы заявляли, что в документах, переданных в учреждения, которые имеют полномочия агента валютного контроля, были выявлены ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Речь шла об оплате фитнес-марафонов блогеров через Дубай.

Суд отправил Чекалиных под домашний арест. Также было арестовано имущество блогеров. Чекалина не признала свою вину по делу. Ее экс-супруг раскаялся в налоговом преступлении, но указал, что к выводу средств за рубеж не имеет никакого отношения.

Также по делу проходил бизнес-партнер Чекалиных – соучредитель компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк. Сперва он тоже находился под домашним арестом, но спустя время согласился с обвинением и заключил досудебное соглашение. Его дело суд рассмотрел в особом порядке и назначил ему 2,5 года колонии.

