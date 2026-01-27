Лерчек и ее жених-аргентинец узнали, что ждут мальчика

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Блогер Валерия Чекалина и ее жених Луис Сквиччиарини провели тематическую вечеринку во дворе своего дома и объявили пол будущего ребенка. Лерчек опубликовала кадры с мероприятия в своем личном блоге в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Пара обменялась взаимными пожеланиями и разрезала специально приготовленный торт. Внутри оказалась начинка голубого цвета. Так возлюбленные узнали, что у них родится мальчик.

"Ты станешь отличным папой, я в этом не сомневаюсь", – подписала публикацию блогер, обратившись к Сквиччиарини.

Валерия и ее бывший муж Артем Чекалины, а также их бизнес-партнер Роман Вишняк, проходят обвиняемыми по делу о совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов.

По версии прокуратуры, с помощью подложных документов из страны было выведено более 250 миллионов рублей, якобы для оплаты фитнес-марафонов блогера через Дубай. В документах содержалась недостоверная информация о целях и основаниях переводов.

Суд постановил поместить Чекалиных и Вишняка под домашний арест, а также арестовал имущество Лерчек. Блогер не признала вину, тогда как ее бывший муж признался в содеянном. Вишняк заключил досудебное соглашение и был освобожден из-под домашнего ареста.

В ноябре арест Чекалиных был продлен на полгода, а в декабре Мосгорсуд оставил это решение без изменений.

О беременности Чекалиной стало известно в ноябре 2025 года. Блогер отмечала, что дата родов запланирована на март.

В декабре Лерчек попала в больницу с угрозой выкидыша. По словам ее жениха, медицинская помощь понадобилась из-за повышенного тонуса матки.

За этим последовала вторая госпитализация, во время которой врачи приняли решение о проведении операции. Причиной стали сильные боли, которые беспокоили девушку.