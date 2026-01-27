Продажи подержанных китайских автомобилей выросли на 44% в России

Фото: ТАСС/Wang Chun/VCG/Visual China Group

В 2025 году на вторичном рынке России перерегистрировали 283 100 автомобилей от китайских брендов. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 44%, указал в своем телеграм-канале директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По его словам, доля авто из КНР на вторичном рынке выросла до 4,5%. При этом 64,4% продаж авто из Китая приходится на машины, которые были выпущены с 2021 по 2025 год.

Доля китайских электромобилей на вторичном рынке составила 1,4%, а подзаряжаемых гибридов – 4,1%. Основная масса авто из КНР представлена машинами с бензиновыми двигателями и "мягкими гибридами".

Большинство (74,1%) китайских машин составили кроссоверы и внедорожники. При этом самыми популярными марками стали Chery (21,9%), Geely (19,6%) и Haval (13,6%), суммарно на них приходится 55,1% от всех перерегистраций китайских машин в 2025 году. В это же время в топ-10 вошли бренды Lifan, Changan, Great Wall, Exeed, Omoda, Tank и Lixiang.

Ранее стало известно, что общие объемы продаж немецкого автопроизводителя Porsche по итогам 2025 года снизились на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. За отчетный период Porsche удалось продать около 279 400 автомобилей, при этом в 2024 году результат концерна оценивался в районе 310 700.

