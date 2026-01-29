Форма поиска по сайту

29 января, 20:55

Политика

Президент ОАЭ приехал в Москву в куртке, которую ему подарил Путин

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Россию в куртке, которую ему подарил Владимир Путин в 2022 году, сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин.

Во время первого визита Аль Нахайяна в Россию глава государства накинул куртку ему на плечи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данную ситуацию, назвал случившееся определенным "жестом внимания", который отражает обоюдный настрой руководителей. Он также указывал на то, что если куртку не вернут, то это не создаст трудностей.

Провожая коллегу после переговоров в Кремле 29 января, Путин в шутку поинтересовался о судьбе своего предмета гардероба. Лидер Арабских Эмиратов отметил, что взял куртку с собой.

На встрече с Аль Нахайяном глава России указал на принципиальную важность формирования полноценного палестинского государства, которое могло бы мирно и безопасно сосуществовать с Израилем.

Он также подчеркнул, что создание палестинского государства в соответствии с решениями ООН способно заложить основу для устойчивого мира и долгосрочной стабильности во всем регионе.

