Дмитриев заявил, что весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Весь мир восхищается миротворческой деятельностью Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом на своей странице в соцсети Х написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев после встречи с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Глава РФПИ добавил, что очень ценит возможность встречи с лидером ОАЭ. Он отметил, что мир восхищен историей успеха страны.

Ранее Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял Кирилла Дмитриева в Абу-Даби. Они обсудили сотрудничество и совместную работу России и ОАЭ, а также развитие отношений двух стран в самых разных сферах, включая инвестиционную и экономическую.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли прямые переговоры делегаций России, США и Украины. Как сообщали СМИ, стороны обсуждали территории Донбасса, статус ЗАЭС и шаги по деэскалации конфликта.

Следующая аналогичная встреча якобы назначена на 1 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.