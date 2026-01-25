Форма поиска по сайту

25 января, 20:17

Политика

Дмитриев заявил, что весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Весь мир восхищается миротворческой деятельностью Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом на своей странице в соцсети Х написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев после встречи с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Глава РФПИ добавил, что очень ценит возможность встречи с лидером ОАЭ. Он отметил, что мир восхищен историей успеха страны.

Ранее Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял Кирилла Дмитриева в Абу-Даби. Они обсудили сотрудничество и совместную работу России и ОАЭ, а также развитие отношений двух стран в самых разных сферах, включая инвестиционную и экономическую.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли прямые переговоры делегаций России, США и Украины. Как сообщали СМИ, стороны обсуждали территории Донбасса, статус ЗАЭС и шаги по деэскалации конфликта.

Следующая аналогичная встреча якобы назначена на 1 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

Самолет с российской делегацией вернулся в Москву из Абу-Даби

