Фото: портал мэра и правительства Москвы

Система бронирования авиабилетов Leonardo возобновила работу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на "Ростех".

Как рассказали в госкомпании, сбой произошел из-за внутренней технической проблемы у провайдера – компании "Сирена Трэвел".

Восстановление работы, в том числе связанной с регистрацией пассажиров и багажа, подтвердили в столичных аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево. При этом в последнем предупредили пассажиров о возможных задержах вылетов рейсов.

В Ространснадзоре добавили, что из-за ситуации во все ключевые российские авиагавани были направлены инспекторы ведомства. Транспортным объектам было рекомендовано открыть дополнительные стойки ручной регистрации, а также направить больше сотрудников в зоны обслуживания.

Сбой в системе бронирования авиабилетов Leonardo произошел 26 января. В компаниях "Аэрофлот" и "Победа" сообщали, что в связи с этим были ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление билетов. Такая же ситуация сложилась у "России", "Ямала", "Ижавиа", Smartavia, Nordwind, "Уральских авиалиний", UTair и Belavia.

Московская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию и начала проводить надзорные мероприятия в аэропортах. Также был создан оперативный штаб.

Как отмечали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России, данный сбой мог повлиять на планы 20 тысяч авиапассажиров. Системой Leonardo пользуются свыше 60 авиакомпаний, а в России через нее проходит 80–90% бронирований авиабилетов.

