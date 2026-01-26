Власти предупредили петербуржцев об отключении мобильного интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет по информатизации и связи на своем сайте предупредил жителей Санкт-Петербурга о возможных отключениях мобильного интернета.

Такое решение было принято в целях безопасности. В связи с этим местных жителей призвали использовать городскую сеть Wi-Fi "SPB_FREE", доступ к которой можно получить через авторизацию с помощью телефона.

30 декабря на территории Санкт-Петербурга наблюдались массовые сбои в работе мобильного интернета. В основном местные жители жаловались, что не могли получить доступ к мессенджерам и другим мобильным приложениям.

Теперь о возможных временных ограничениях мобильного интернета для обеспечения безопасности абонентов предупреждают российские операторы связи. Гражданам советуют в этот момент пользоваться сервисами из "белого списка" Минцифры России.