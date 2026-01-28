Песков назвал прогрессом обсуждение сложных тем по урегулированию на Украине

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Сам факт начала обсуждения экспертами сложных тем, связанных с урегулированием конфликта на Украине, можно считать прогрессом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле позитивно оценивают начало прямых контактов в Абу-Даби.

"Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнуты договоренности об их продолжении, работа будет продолжаться", – подчеркнул Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что прогресс переговоров будет зависеть от того, насколько конструктивный подход продемонстрируют их участники. Россия со своей стороны продолжает оставаться открытой для дипломатического процесса.

Ранее в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Они продолжались два дня – 23 и 24 января. Ожидается, что следующая встреча состоится 1 февраля.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны успели многое обсудить, а также назвал беседы конструктивными. Он подтвердил, что Украина готова к новому раунду переговоров.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь. выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится "на подходе", назвав "очень хорошим" развитие событий после переговоров в Абу-Даби.