Трамп заявил об "очень хорошем" развитии событий по Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошим" развитие событий по Украине после переговоров в Абу-Даби.

"Мы смотрим, как происходят некоторые очень хорошие вещи по Украине и России", – ответил глава Белого дома на вопрос ТАСС о значении последних встреч.

При этом он оставил без прямого ответа просьбу уточнить, рассматривает ли он проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.

Ранее в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Они продолжались два дня, 23 и 24 января. Следующий раунд переговоров может пройти 1 февраля.

Белый дом назвал встречу "исторической", при этом в Верховной раде Украины указали, что Вашингтон дал Киеву дедлайн для переговоров до 15 мая. В случае отсутствия договоренностей США угрожают полностью выйти из переговорного процесса.

