16 марта, 18:40Мэр Москвы
Собянин: уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО сбили еще 2 беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
Атака на город началась в субботу, 14 марта. Беспилотники, направляющиеся к столице, продолжают устранять средства противовоздушной обороны. Мэр назвал их работу профессиональной и самоотверженной.
В связи с БПЛА была частично ограничена работа аэропортов Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково. Они принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами.
