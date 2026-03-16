Собянин: уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО сбили еще 2 беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Атака на город началась в субботу, 14 марта. Беспилотники, направляющиеся к столице, продолжают устранять средства противовоздушной обороны. Мэр назвал их работу профессиональной и самоотверженной.

В связи с БПЛА была частично ограничена работа аэропортов Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково. Они принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами.