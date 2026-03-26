26 марта, 12:38

Россиян предупредили о возможном подорожании услуг шиномонтажа весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Весной 2026 года стоимость шиномонтажа в российских автосалонах может вырасти на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Такой прогноз дала эксперт в автомобильной отрасли Анна Уткина в беседе с "Газетой.ру".

Такой рост, по ее словам, обусловлен несколькими факторами, включая дефицит специалистов, увеличение затрат на персонал и оборудование, а также закрытие шиномонтажных сервисов из-за активной застройки промышленных зон, где они традиционно располагались.

При этом, несмотря на такую тенденцию, автовладельцы ищут способы сэкономить. Одним из самых простых решений Уткина назвала полный отказ от услуг автосервисов и самостоятельную смену шин при наличии двух комплектов колес на дисках.

"При средней стоимости сезонной смены шин в 5–8 тысяч рублей за комплект экономия за год может составить до 8 тысяч рублей. Также популярна покупка шин в магазинах, предлагающих бесплатный монтаж при приобретении комплекта покрышек", – добавила она.

Однако при самостоятельной замене или обращении в несертифицированные сервисы важно учитывать возможные риски. В частности, эксперт предупредила, что некачественный шиномонтаж с использованием устаревшего оборудования может повредить диски или снизить качество балансировки, что ускорит износ шин и ухудшит управляемость автомобилем.

Более того, такая экономия приводит к дополнительным затратам на ремонт ходовой части.

По мнению Уткина, безопаснее следить за сезонными акциями официальных дилеров, которые часто предлагают специальные цены на шиномонтаж при комплексном обслуживании или фиксированные скидки на замену колес. Также можно сэкономить, посещая дилерские центры в будние дни или утром, когда нет очередей.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что средняя стоимость смены комплекта автошин обойдется в 4–5 тысяч рублей. Однако цена зависит от размерности колеса и может варьироваться от 3 до 100 тысяч рублей за штуку.

При выборе летней резины он посоветовал обращать внимание на производителя. Кроме того, качественная резина в теплое время года должна быть устойчивой на дороге и эффективно отводить влагу, предотвращая аквапланирование.

