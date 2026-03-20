Юрист Воропаев: за ремонт машины у реки оштрафуют до 4,5 тыс руб

Почти 40% россиян перешли на самостоятельный ремонт автомобилей, следует из данных опроса. Что нужно знать о починке машины своими руками и где за это можно получить штраф, разбиралась Москва 24.

Лучше сам?

Две трети автовладельцев в России решили сократить траты на обслуживание машин, сообщает "Газета.ру" с ссылкой на исследование, проведенное Росгосстрахом и Авто.ру.

Согласно данным опроса, 39% автовладельцев уже перешли на самостоятельный ремонт и обслуживание автомобиля с целью снижения расходов. Еще 37% респондентов приняли решение отложить несрочный ремонт, тогда как 31% россиян стал реже пользоваться машиной. Также в поисках экономии 29% водителей перешли на более дешевые запчасти и расходники, а 28% увеличили интервалы техобслуживания. При этом каждый пятый начал активнее искать скидки и специальные предложения.

Кроме того, 32% респондентов в целом сообщили об увеличении расходов на автомобиль в диапазоне от 15 до 29%, в то время как еще 27% столкнулись с ростом на 10–14%. Для 17% автовладельцев траты выросли более чем на 30%, а еще 16% отметили прибавку в пределах 5–9%. Лишь 7% заявили, что их расходы не изменились, и только 1% опрошенных смогли сократить затраты.

На фоне интереса к выполнению части регламентных и повседневных работ своими руками эксперты зафиксировали рост публикаций и комментариев в темах ремонта, обслуживания и поиска советов. За 2025 год доля таких сообщений от общего объема публикаций выросла с 19 до 45%, выяснили аналитики.

Рост самостоятельного ремонта связан главным образом с высокими ценами в дилерских центрах, пояснил в разговоре с Москвой 24 автоэксперт Андрей Ломанов.

"Ряд работ можно выполнять безболезненно самостоятельно, если есть соответствующие условия – инструмент, гараж. Причем это никак не регламентировано законом. Однако не все работы с современными автомобилями можно проводить в гаражных условиях, потому что машины стали сложными, в них много электроники", – отметил он, добавив, что в последнем случае все же лучше довериться специалистам.





Андрей Ломанов автоэксперт Обычным пользователям лучше не лезть в сложные процессы. Однако любой мужчина среднего возраста, скорее всего, сможет заменить колодки, поменять масло и сделать условное техобслуживание без услуг автосервиса.

При этом в мастерскую однозначно обращаются, когда речь идет о серьезном ремонте, требующем профессионального оборудования и подъемника. На этом лучше не экономить, тем более что автосервис дает гарантию, добавил эксперт.

"Что касается риска аварийности, глобально самостоятельный ремонт его не повышает. Но есть нюансы, связанные с регламентом работы. В нормальной мастерской с хорошим оборудованием существует определенный порядок, особенно когда речь идет о тормозной системе", – пояснил он.

Ломанов уточнил, что в условиях автосервиса проверяется, все ли закреплено, колеса затягиваются динамометрическим ключом. В гаражных условиях это сделать невозможно, поэтому все риски берет на себя владелец, заключил специалист.

Высокие риски?

Главное ограничение при ремонте касается гарантии, пояснил автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Москвой 24.

"Купили машину с ней – нужно обслуживаться и ремонтироваться в специализированных техцентрах, у официальных дилеров. А если гарантии нет, то почему бы не чинить машину самому?" – пояснил он.

Также при обращении в автосервис важно учитывать квалификацию мастеров, обратил внимание эксперт.





Дмитрий Славнов автоюрист Сегодня читают отзывы, узнают о сервисе, звонят знакомым, чтобы понять, где делают хорошо и качественно. Если срочная проблема, например поставить заплатку на колесо, можно заехать практически в любой шиномонтаж. А если серьезная поломка, сначала узнают, где делают хорошо, и только потом едут.

Специализированного образования для доступа к этому виду деятельности не требуется, но у каждого сервиса есть свои допуски.

"Есть мультибрендовые компании, которые обслуживают разные марки, а есть мастера, которые специализируются только на одной и знают все тонкости по этой модели. Если нужно просто заменить масло, это может сделать практически любой сервис, здесь особой квалификации не требуется", – резюмировал Славнов.

Однако при самостоятельном ремонте есть ограничения в части того, где его можно проводить, уточнил в беседе с Москвой 24 автоюрист Лев Воропаев. В частности, это касается водоохранных зон рек и озер

"Приближаться к ним на автомобиле более чем на определенное расстояние (в зависимости от объекта – минимум 50 метров) нельзя по статье о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах (ст. 65 ВК РФ)", – пояснил специалист.

Парковка частного лица в водоохранной зоне наказывается штрафом от 3 тысяч до 4,5 тысяч рублей, в то время как наказание для юридических и должностных лиц еще выше (ст. 8.42 КоАП РФ), предупредил Воропаев.





Лев Воропаев автоюрист Если же происходит экологическое загрязнение, например активный слив смазочных материалов в больших объемах, это могут квалифицировать по статье о несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (8.2 КоАП РФ). Это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

За сам факт ремонта автомобиля действующим законодательством ответственность не предусмотрена. Главное – не нарушать водоохранную зону и не допускать загрязнения окружающей среды, резюмировал эксперт.

