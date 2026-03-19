Автоэксперт Хайцеэр: страховым компаниям невыгодно привязывать ОСАГО к водителю

Разрешить оформлять полис ОСАГО не на автомобиль, а на конкретного водителя предложили в Госдуме. Как может поменяться система и кому выгоден такой подход, разбиралась Москва 24.
ОСАГО – каждому
Привязывать полис ОСАГО не к автомобилю, а к конкретному водителю, независимо от используемого им транспортного средства, предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В таком случае страховая компания возместит убытки за виновника ДТП вне зависимости от того, какой машиной он управлял.
Парламентарий напомнил в беседе с ТАСС, что действующая система предполагает оформление страховки на конкретное транспортное средство с возможностью вписать в полис любое количество водителей. По его мнению, это подходит только тем, у кого в семье одна машина и несколько человек с правами.
Депутат отметил, что аналогичный законопроект уже вносился ранее, но не был поддержан. Тем не менее он убежден, что двигаться в этом направлении необходимо.
Идею в беседе с Москвой 24 поддержал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его словам, практически каждый, кто владеет автомобилем, особенно если это не одна машина, хотел бы, чтобы ОСАГО было привязано к водителю.
"Но, к сожалению, вряд ли эта история заработает – ни сейчас, ни в предыдущие годы, когда это уже предлагалось", – отметил он.
По словам эксперта, основная причина отказа от данного нововведения – коммерческая составляющая.
С учетом этого обстоятельства предложения подобного рода "утопичные", добавил специалист.
Упущенная выгода?
Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что ОСАГО является очень специфическим продуктом для страховщиков. С одной стороны, продавать его легко, потому что полис обязателен для водителей. С другой – с точки зрения экономики страхового продукта, для многих компаний он убыточен.
"Количество страховых случаев растет, а взносы так же быстро не увеличиваются, так как это жестко контролируется государством. Ситуация, когда привязывают ОСАГО к конкретному водителю, решает часть проблем в том случае, если позволить страховым компаниям регулировать взносы в зависимости от категории того, кто за рулем", – пояснил Бархота.
В пример он привел ситуацию, когда в одном случае машина эксплуатируется как личный автомобиль, в другом – как такси.
При таком раскладе для физических лиц, которые ездят каждый день на работу или пару раз в неделю, ничего не изменится. В то же время прибыль страховщиков по направлению ОСАГО сильно не изменится, потому что основная масса пользователей – обычные водители.
По мнению эксперта, судьба инициативы зависит от того, позволит ли государство варьировать тарифы для отдельных категорий клиентов. В частности, у кого несколько машин, кто часто эксплуатирует авто, кто является водителем такси и так далее. Без этого любые изменения приведут к убыточности страховых компаний, заключил Бархота.