Автоэксперт Хайцеэр: страховым компаниям невыгодно привязывать ОСАГО к водителю

Разрешить оформлять полис ОСАГО не на автомобиль, а на конкретного водителя предложили в Госдуме. Как может поменяться система и кому выгоден такой подход, разбиралась Москва 24.

ОСАГО – каждому

Привязывать полис ОСАГО не к автомобилю, а к конкретному водителю, независимо от используемого им транспортного средства, предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В таком случае страховая компания возместит убытки за виновника ДТП вне зависимости от того, какой машиной он управлял.

Парламентарий напомнил в беседе с ТАСС, что действующая система предполагает оформление страховки на конкретное транспортное средство с возможностью вписать в полис любое количество водителей. По его мнению, это подходит только тем, у кого в семье одна машина и несколько человек с правами.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Правильно было бы дать право выбора, чтобы сам водитель выбирал, ему как удобнее.

Депутат отметил, что аналогичный законопроект уже вносился ранее, но не был поддержан. Тем не менее он убежден, что двигаться в этом направлении необходимо.

Идею в беседе с Москвой 24 поддержал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его словам, практически каждый, кто владеет автомобилем, особенно если это не одна машина, хотел бы, чтобы ОСАГО было привязано к водителю.

"Но, к сожалению, вряд ли эта история заработает – ни сейчас, ни в предыдущие годы, когда это уже предлагалось", – отметил он.

По словам эксперта, основная причина отказа от данного нововведения – коммерческая составляющая.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Банк или страховая компания – это в какой-то степени денежная пирамида, где должны аккумулироваться средства, чтобы потом выплачивать пользователям. Чем больше их, тем меньше риска у страховой компании и больше дохода. Если полис привязать к человеку, количество застрахованных единиц многократно сократится, и денег в "пирамиде" станет меньше.

С учетом этого обстоятельства предложения подобного рода "утопичные", добавил специалист.

Упущенная выгода?

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что ОСАГО является очень специфическим продуктом для страховщиков. С одной стороны, продавать его легко, потому что полис обязателен для водителей. С другой – с точки зрения экономики страхового продукта, для многих компаний он убыточен.

"Количество страховых случаев растет, а взносы так же быстро не увеличиваются, так как это жестко контролируется государством. Ситуация, когда привязывают ОСАГО к конкретному водителю, решает часть проблем в том случае, если позволить страховым компаниям регулировать взносы в зависимости от категории того, кто за рулем", – пояснил Бархота.

В пример он привел ситуацию, когда в одном случае машина эксплуатируется как личный автомобиль, в другом – как такси.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка В последнем случае плата должна быть существенно выше, потому что нагрузка и вид эксплуатации совсем другие. Тогда законопроект в первую очередь позволил бы разрешить противоречия, связанные с нецелевым использованием автомобиля, и дифференцировать взносы по ОСАГО в зависимости от интенсивности эксплуатации.

При таком раскладе для физических лиц, которые ездят каждый день на работу или пару раз в неделю, ничего не изменится. В то же время прибыль страховщиков по направлению ОСАГО сильно не изменится, потому что основная масса пользователей – обычные водители.

По мнению эксперта, судьба инициативы зависит от того, позволит ли государство варьировать тарифы для отдельных категорий клиентов. В частности, у кого несколько машин, кто часто эксплуатирует авто, кто является водителем такси и так далее. Без этого любые изменения приведут к убыточности страховых компаний, заключил Бархота.

