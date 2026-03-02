Эксперт Едрышов рассказал о нюансах подбора незамерзающей жидкости на весну

Средняя температура воздуха в столичном регионе на наступившей неделе будет на 2–3 градуса выше нормы, сообщили синоптики. В таких условиях автоэксперты посоветовали задуматься о подготовке машины к весне, однако менять зимние шины на летние пока преждевременно. О каких еще нюансах нужно знать, расскажет Москва 24.

Пора в шиномонтаж?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Положительные температуры задержатся в Москве до конца недели, за исключением 8 марта, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Также он подчеркнул, что средние значения будут на 2–3 градуса выше нормы. Однако ночью в столичный регион будут возвращаться заморозки, и особенно это касается 4, 5 и 6 марта, подчеркнул эксперт.

В целом же весна в столице будет теплее нормы, но с незначительным недобором осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В то же время метеорологическая зима в Москве завершится 19–20 марта, после чего начнется устойчивый переход к положительным температурам, добавил он.

На фоне нестабильной погоды независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с Москвой 24 призвал не спешить "переобувать" свой автомобиль. Он напомнил, что по действующим правилам, ездить на летних шинах можно с 1 марта, но делать это с учетом заморозков пока небезопасно.

В то же время, зимний комплект резины нельзя применять при устойчивых плюсовых температурах, предупредил специалист.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Зимняя резина отличается от летней не только рисунком протектора и наличием шипов или "липучек", но и составом смеси: в зимней больше каучука и меньше сажи. При плюсовых температурах такая резина "расплывается" и становится слишком мягкой, после чего автомобиль начинает терять траекторию, особенно в поворотах на скорости.

Ориентиром для смены шин Попов назвал среднесуточную температуру около плюс 5–6 градусов в течение недели. Коллегу в беседе с Москвой 24 поддержал автоэксперт Максим Едрышов, уточнив, что такая погода должна быть и в ночные часы.

"Пока такой плюс не установился, о смене резины говорить рановато", – добавил он.

Другие детали

Тем, у кого на машину установлены так называемые "зимние дворники", Максим Едрышов посоветовал оставить их и на другие сезоны. По его словам, название этого девайса – "скорее, маркетинговый ход".





Максим Едрышов автоэксперт Дворники обычно делают из силикона, а он ведет себя примерно одинаково в любую погоду. Если у вас установлены такие дворники, весной они совершенно точно не навредят: менять их на "летние" нет никакой необходимости.

Также он рассказал о нюансах подбора незамерзающей жидкости на весну. По словам Едрышова, на этот период вполне достаточно варианта с порогом в минус 9–10 градусов.

В свою очередь, Дмитрий Попов опроверг распространенное мнение о невозможности смешивания разных незамерзающих жидкостей.

"Они сделаны на основе спиртов, которые между собой не "взбунтуются". Незамерзайка – это просто водно-спиртовой раствор. Если купить жидкость с порогом замерзания минус 30 градусов и разбавить водой, порог изменится", – сказал автоэксперт.

Если же локальный минус застал врасплох и жидкость замерзла, следует заехать, например, в теплый подземный паркинг при торговом центре. Постояв примерно 15–20 минут, форсунки отогреются, и можно долить в систему более крепкий раствор, рекомендовал он.

"Что касается масла, давно никто не меняет его по сезонам на более "жидкое" или "плотное". Современные масла – широкодиапазонные, с вязкостью. Они прекрасно работают в любых условиях. Просто нужно следить за пробегом и менять масло по регламенту, вне зависимости от сезона", – добавил Попов.

Также он порекомендовал поднять машину на подъемник и тщательно смыть все солевые отложения. Это поможет защитить кузов от ржавчины, объяснил специалист.

Кроме того, автоэксперт посоветовал тщательно вымыть стекла. Весной пики утренней и вечерней активности будут приходиться на сумерки. При низком положении солнца грязное стекло начинает бликовать, что существенно ухудшает обзор, заключил Попов.

