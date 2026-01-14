Эксперт Хайцеэр: ушедшие автобренды не вернутся в РФ в 2026 году

Машины подорожали в России на 1,5–3% с начала 2026 года, заявили эксперты. Что будет происходить с ценами на машины в дальнейшем и ждать ли ушедших из страны западных брендов, расскажет Москва 24.

Начинаем с повышения

С начала 2026 года автомобили в России подорожали на 1,5–3%, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на российских автодилеров. По словам специалистов, цены повысились как на отечественные бренды вроде Lada, Solaris, Tenet, Xcite, "Москвич" и Evolute, так и на китайские марки Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune и LiXiang.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" подорожание объяснили увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) и повышением утилизационного сбора.



Плановая индексация утильсбора вступила в силу с 1 января 2026 года. Мера касается машин с двигателем мощностью выше 160 лошадиных сил. Согласно утвержденным Минпромторгом нормам, новые ставки на автомобили возрастом от 1 до 2 лет теперь составляют 800 800–3 201 600 рублей, от 2 до 3 лет – 2 250 600–3 448 800, от 3 до 3,5 лет – 2 584 000–4 190 400, а более 3,5 лет – 3 290 600–4 581 600 рублей. При этом утильсбор на электромобили и гибриды теперь равен 800 800–3 648 000 рублей.



Директор розничных продаж одной из сетей автосалонов Илья Петров в беседе с журналистами предположил, что нынешнее подорожание еще не полностью учитывает новые правила расчета утильсбора.

"Чтобы нивелировать рост цен, некоторые бренды использовали тактические программы поддержки, например субсидированные кредиты, скидки при оформлении пакетных предложений", – объяснил он.

По оценке специалиста, розничные цены на автомобили увеличились в среднем на 2%, а по отдельным моделям и комплектациям – на 3–4%.

В свою очередь, операционный директор одного из автомобильных маркетплейсов Евгений Житнухин отметил, что стоимость подняли практически все марки машин, которые официально продаются в РФ. Производители в этом плане "смягчать удар" не стали, добавил он.





Евгений Житнухин директор автомобильного маркетплейса Мы видим, что повышение цен на 2% минимум, а чаще прайс-листы скорректированы на 3%, с небольшим запасом.

При этом Житнухин добавил, что даже при стабильном курсе рубля авторынок ждут новые подвижки по цене в сторону повышения на 1,2–2%. Ближайшая из них может произойти весной, предположил эксперт.

Дальнейшие перспективы

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию, предположил в беседе с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Он объяснил это тем, что машины подорожали, а доходы у потребителей остались почти на прежнем уровне.

Кроме того, в наступившем году не планируется появление новых брендов, утверждает специалист.

"Более того, некоторых машин станет меньше – например, тех, которые около 3 лет ввозились по параллельному импорту. Причина – высокий утилизационный сбор", – рассказал он.

Хайцеэр отметил, что даже автомобили 2024 и 2025 годов – будь то российские или зарубежные – все еще остаются нераспроданными. В прежние времена, по его мнению, на такие машины автодилеры давали существенные скидки.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Сейчас потребитель просто не замечает особой разницы в финансовой выгоде, стоит модель 5 миллионов или 4 миллиона 900 тысяч рублей. Если бы новая модель была за 5 миллионов, а прошлая – за 4, то такая скидка была бы точно ощутима.

Эксперт подчеркнул, что автолюбителям пока не стоит ждать и возвращения иностранных брендов, которые в свое время ушли из России, а затем начали подавать заявки на регистрацию своих товарных знаков.

"Это всего лишь юридическая мера, которая позволяет защититься от недобросовестного использования названий другими участниками рынка. Пока санкционный режим не будет снят, эти компании не вернутся на рынок. Но при изменившейся геополитической обстановке возобновление продаж потенциально возможно", – отметил эксперт.

Хайцеэр также пояснил, что значительное число китайских производителей прочно закрепилось на российском рынке. Вследствие этого возвращение многих брендов, ранее покинувших его, представляется весьма затруднительным.

В свою очередь, независимый автоэксперт Дмитрий Попов дал прогноз в беседе с Москвой 24, что в 2026 году утильсбор будет править бал на российском рынке. При этом ситуация без особого роста и падения цен сохранится приблизительно до конца весны, отметил он.

"Если в Россию со своими производствами зайдут и локализуются новые китайские бренды, они могут "подавить" утильсбор и стать конкурентами отечественных производителей", – рассказал специалист.

При этом к августу, по словам эксперта, все автомобили – будь то иностранные или отечественные – подорожают на 10%, а к концу года – на 20%.

"Однако "АвтоВАЗ" будет расти чуть медленнее, что связано с внутренними изменениями в компании. В целом, ценовая политика российского автопрома должна быть гибкой, чтобы покупка оказалась более выгодной по сравнению с иностранными брендами", – сказал Попов.

В то же время он пояснил, что на продажи автомобилей может повлиять снижение ключевой ставки. В таком случае кредитные линии начнут открываться на более выгодных условиях.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт По моим оценкам, 70% автопарка покупается в кредит. Как только условия станут помягче, народ побежит приобретать машины.

Касаемо скидок на машины, эксперт уверен, что до тех пор, пока потребители способны покупать автомобили по нынешним ценам, дилеры не будут устраивать подобные акции. Те скидки, что есть сейчас, носят, скорее, формальный характер, заключил Попов.

