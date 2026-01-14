Эксперт Попов: иностранные и отечественные авто подорожают на 10% к середине 2026 года

Фото: depositphotos/welcomia

Иностранные и отечественные автомобили в России к августу 2026 года подорожают на 10%, а к концу года – на 20%. Об этом Москве 24 рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

"В 2026 году утильсбор правит бал российского авторынка. Думаю, эта ситуация сохранится приблизительно до конца весны – без роста и без падения, пока не будет понятно, что происходит с рынком", – сказал он.

При этом, отметил эксперт, возможно такое развитие событий, что в страну со своими производствами зайдут новые китайские бренды, которые могут "подавить" утилизационный сбор и стать конкурентами отечественных производителей.

Цены "АвтоВАЗа", по мнению Попова, будут расти немного медленнее – это связано с внутренними изменениями в компании. Ценовая политика отечественного автопрома должна в целом быть более гибкой, чтобы приобретение российских автомобилей стало выгоднее по сравнению с иностранными.

Также автоэксперт не исключил, что россияне начнут активно приобретать автомобили, когда условия по кредитам станут мягче в связи со снижением Центробанком ключевой ставки. По оценкам Попова, 70% авто в стране покупаются в кредит.

Что касается скидок, автодилеры не предоставляют их до тех пор, пока люди способны покупать машины, подчеркнул эксперт. А те скидки, которые существуют, очень формальные.

Кроме того, наблюдается тенденция, когда один и тот же дилер продает автомобили в России на 30% дороже, чем в Белоруссии. Попов считает, что дилеры знают про реальную стоимость автомобилей и "берут россиян измором".

Ранее в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Теперь базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

Минпромторг намерен сохранить отсрочку уплаты утильсбора для российских автоконцернов со специальным инвестиционным контрактом (СПИК) в 2026 году.

