19 декабря, 15:58

Транспорт
Путин: повышение утильсбора затрагивает в основном людей с хорошим доходом

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Повышение утилизационного сбора и стоимости иномарок затрагивает в основном граждан с хорошими доходами. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Это затрагивает граждан как минимум со средними, с хорошими относительно общего состояния дел доходами, в основном в крупных городах", – так ответил Путин на соответствующий вопрос журналиста Москвы 24 Светланы Доброхотовой.

Президент напомнил, что повышение стоимости коснется достаточно дорогих машин с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. При этом он выразил надежду на то, что эта мера не будет вечной и в будущем у россиян увеличится выбор между отечественными и импортными иномарками.

"Или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки", – добавил Путин.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказывал, что новая схема расчета утилизационного сбора не коснется примерно 80% потребителей. При этом число проданных новых легковых автомобилей в текущем году может составить 1,3–1,35 миллиона. В прошлом году продажи в легковом сегменте составляли 1,554 миллиона автомобилей.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходят в Гостином Дворе. Прием обращений продлится вплоть до окончания мероприятия. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

властьтранспортавто

