В ГД предложили ввести льготные автокредиты на первую Lada

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением ввести в России льготные кредиты для молодых водителей, только получивших права. Об этом сообщает News.ru.

По замыслу депутата, право на кредит под 5% годовых получат те, кто не больше года назад получил водительское удостоверение и еще не успел купить свою первую машину. Взять льготный займ можно будет для покупки авто отечественных брендов, чья локализация превышает 90%.

Делягин напомнил, что в текущем году средняя ставка по автомобильным кредитам превышает 20%, что делает приобретение своего первого авто крайне затруднительным. Но такая мера поможет не только населению, но и производителям. Депутат утверждает, что уровень продаж Lada в 2025 году сократился на 27%.

"Мера не является запретительной и ограничивающей, она не вызовет среди граждан массового возмущения – в отличие от повышения утильсбора на импортные автомобили, который с декабря 2025 года увеличился с символической суммы в 3 400 рублей до нескольких сотен тысяч в зависимости от категории ввозимого автомобиля", – прокомментировал Делягин.

Ранее стало известно, что по итогам октября 2025 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России достигла 3,43 миллиона рублей. Данный показатель является рекордным за всю историю наблюдения за рынком. Если сравнивать показатель с прошлогодними результатами, то рост составил 8%.

