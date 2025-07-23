"АвтоВАЗ" объяснил логотип Renault на деталях модели Lada Iskra

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Создание модели автомобиля Lada Iskra начиналось в период французских акционеров – компании Renault, поэтому часть компонентов была заказана еще в то время, а перезаказывать новые детали экономически невыгодно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "АвтоВАЗ".

Некоторые телеграм-каналы разместили фото деталей нового автомобиля Lada Iskra с надписью Renault.

"Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки Iskra, более 90% – это российское производство и поставщики", – добавили в "АвтоВАЗе".

"АвтоВАЗ" начал выпуск новой модели Lada Iskra 19 апреля, приурочив это к 55-летию ВАЗ-2101. Модель представлена в трех кузовах: седан, универсал и универсал Cross.

В первый день было произведено 12 автомобилей. При этом производственные мощности позволяют выпускать до 150 тысяч машин в год. Для сварки кузовов была сформирована новая линия с 17 автоматическими комплексами и 112 роботами, однако сборка и окраска Lada Iskra осуществляется в цехах Lada Granta.

