В "АвтоВАЗе" прокомментировали случай с заклинившим рулем Lada Vesta

Фото: vk.com/Авто

Дилеры находятся в контакте с владельцем автомобиля Lada Vesta, у которого во время движения заклинило руль. Об этом Daily Storm заявил глава пресс-службы компании "АвтоВАЗ" Сергей Ильинский.

В соцсетях 20 мая распространился видеоролик автомобилиста, у которого во время поездки на скорости 66 километров в час перестал работать руль.

"В ближайшее время будет проведена диагностика (автомобиля. – Прим. ред.). Пока о причинах говорить рано", – сказал Ильинский.

По его словам, раньше в компанию подобные жалобы не поступали, это единичный случай.

"Зная, как быстро расходится любой негатив про "АвтоВАЗ", если бы до этого что-то произошло у кого-то, то о них бы уже давно говорили в Сети", – добавил он.

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" отзывает 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus, которые были выпущены в период с 2021 по 2023 год. Причина – плановые установки отсутствующего блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.

Владельцев данных моделей обяжут посетить дилерский центр для ремонта. Работы будут проведены бесплатно.