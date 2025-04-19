Глава Минпромторга РФ Алиханов провел тест-драйв новой Lada Iskra

Фото: телеграм-канал "Минпромторг России"

Глава министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов принял участие в тест-драйве новой модели Lada Iskra, производство которой было запущено на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти. Кадры с этого события были опубликованы в телеграм-канале ведомства.

"Отлично, все понравилось. Руль мягкий. Мне очень понравилось, хорошая машина", – поделился своими впечатлениями министр.

"АвтоВАЗ" начал выпуск новой модели Lada Iskra 19 апреля, приурочив это к 55-летию ВАЗ-2101. Модель представлена в трех кузовах: седан, универсал и универсал Cross.

В первый день было произведено 12 автомобилей. При этом производственные мощности позволяют выпускать до 150 тысяч машин в год. Продажи запланированы на 20 июля 2025 года, их стоимость стартует от 1,2 миллиона рублей.