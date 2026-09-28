Масштабную программу подготовили в Москве ко Дню старшего поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 140 центров московского долголетия проведут праздничную акцию "Семейный вечер долголетия" в День старшего поколения, который отмечается 1 октября. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, Москва за последние годы вошла в тройку регионов, лидирующих по продолжительности жизни. Задача проекта "Московское долголетие" состоит в создании условий для активной и полноценной жизни горожан старшего возраста. Город дает им возможность найти новые хобби, начать общаться с разными людьми, заботиться о своем здоровье.

К празднику столица подготовила необычный формат. В акции смогут принять участие горожане всех возрастов. Они вместе поучаствуют в викторинах, посетят лекции и мастер-классы, увидят выступления артистов.

Праздничная программа начнется еще накануне, 30 сентября в концертном зале "Москва" в 14:00 и 18:00 пройдет большой концерт "А жизнь продолжается!". Участники "Московского долголетия" сами примут участие в мероприятии. Они выйдут на сцену с артистами и продемонстрируют свои таланты.

Ведущими концерта станут финалист 11-го сезона шоу "Голос. Дети" Григорий Дружинин, актер и телеведущий Александр Олешко, теле- и радиоведущая Анна Шатилова. Горожане услышат песни Родиона Газманова и Валерии, романсы и классические арии. В мероприятии примут участие ансамбль "Непоседы", ВИА "Самоцветы", группа "Пятеро", певица Екатерина Семенова, актер Сергей Шакуров. Завершится событие песней "А жизнь продолжается!", которую артисты исполнят все вместе.

Сама акция начнется 1 октября в 19:00 во всех центрах долголетия. Откроет праздник танцевальный флешмоб у арки главного входа ВДНХ, в котором примут участие свыше 200 горожан старшего поколения. 10 флагманских площадок посетят заслуженная артистка России Татьяна Судец, заслуженный артист России Леонид Серебренников, актрисы Ирина Безрукова и Валерия Ланская, исполнители Ваня Чебанов и АИЛИ, Московский концертный хор под управлением Валерия Рыбина, фольклорный ансамбль "Матрена Арт", группа "Катюша" и струнный оркестр Selen Orchestra.

Для гостей подготовили мастер-классы по дизайну, нейрографике, ароматерапии, вокалу, аэробике и гимнастике. Также пройдут кулинарные битвы поколений, пленэры и литературные марафоны. Откроется полезный бар с витаминными и кислородными коктейлями. В конце всех участников ждет дискотека "Специальный сет для "Московского долголетия".

Во всех центрах с 19:00 до 19:30 пройдет танцевальный флешмоб, с 19:30 до 21:00 – викторина, с 19:30 до 21:30 – творческая встреча, концерт или мастер-класс, с 21:30 до 22:00 – дискотека. Полная программа доступна на сайте "Московского долголетия".

Вместе с тем 1 октября в 19:30 на ВДНХ во Дворце госуслуг в историческом павильоне № 71 откроется постоянная экспозиция арт-объекта "Царь-кокошник". Его создали 116 мастериц "Московского долголетия" в старинной технике сажения.

Ранее сообщалось, что горожане старшего возраста активно участвуют в волонтерской деятельности. Многие из них сами придумывают инициативы и становятся наставниками. Участниками добровольческих проектов стали уже более 100 тысяч "серебряных" москвичей.

