28 сентября, 08:15Происшествия
Неизвестные положили свиную голову на могилу Егора Летова в Омске
Фото: телеграм-канал Baza
Правоохранители устанавливают личности неизвестных, положивших свиную голову на могилу лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова в Омске. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе регионального управления МВД.
По информации СМИ, голову животного, раскрашенную серой краской и с надписями на латыни, оставили прямо у надгробия.
По данному факту началась проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее москвич разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест, разбросал цветы и фотографии.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Как сообщали СМИ, мужчина является инвалидом первой группы с диагнозом "аутизм".