Неизвестные положили свиную голову на могилу Егора Летова в Омске

Фото: телеграм-канал Baza

Правоохранители устанавливают личности неизвестных, положивших свиную голову на могилу лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова в Омске. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

По информации СМИ, голову животного, раскрашенную серой краской и с надписями на латыни, оставили прямо у надгробия.

По данному факту началась проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее москвич разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест, разбросал цветы и фотографии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Как сообщали СМИ, мужчина является инвалидом первой группы с диагнозом "аутизм".

