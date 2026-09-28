Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Предупреждение будет актуально с 00:00 до 08:00 вторника, 29 сентября. Его действие распространяется и на Подмосковье.

Тем временем "старое" бабье лето ожидается в столице с понедельника, 28 сентября. Теплая погода может задержаться на 10 суток. Столбики термометров в этот период будут показывать от плюс 13 до плюс 18 градусов.

Сентябрь в городе в целом оказался теплее климатической нормы. Среднемесячная температура превысила средние показатели приблизительно на один градус, а осадков выпало порядка 80% от месячной нормы.