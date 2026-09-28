Трехлетний ребенок выпил средство от насекомых и погиб в детсаду в Узбекистане

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Трехлетний ребенок скончался в городе Ахангаран в районе Ташкента, выпив в детском саду средство для борьбы с насекомыми. Об этом сообщила пресс-служба областного управления дошкольного и школьного образования в телеграм-канале.

По данным ведомства, ребенок нашел средство на кухне учреждения, где работает его бабушка. Его незамедлительно госпитализировали, но спасти все равно не удалось.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Выясняется, каким образом ребенок смог попасть на кухню, почему опасное средство находилось в доступном для него месте и кто отвечал за его хранение.

Ранее в Калининске Саратовской области скончались 50-летняя женщина и двое детей 8 и 10 лет. 18 сентября из дома, который находится на Коммунистической улице, госпитализировали четырех членов одной семьи: женщину и троих детей. Трое из них скончались, а третий ребенок остается под наблюдением врачей.

По предварительным данным, причиной их смерти могло стать пищевое отравление. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".