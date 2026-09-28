Фотовыставка о спасении краснокнижных тюленят откроется на ВДНХ

Фото: МАХ/"Сердце Морей"

С 1 октября у Южного розария на ВДНХ начнет работу фотовыставка, посвященная спасению краснокнижных тюленят в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Сердце Морей".

Посетители увидят кадры, сделанные на разных этапах восстановления животных: первые дни после спасения, период реабилитации и возвращение в естественную среду обитания.

Куратор АНО "Сердце Морей" Ирина Мейнцер отметила, что за каждым уникальным случаем спасения стоит большая работа специалистов и неравнодушие людей.

"Для нас важно рассказывать об этой работе как можно шире, потому что помочь диким животным может каждый – иногда достаточно вовремя заметить проблему, сообщить специалистам и не оставаться в стороне", – сказала Мейнцер, добавив, что такие выставки помогают формировать ответственное отношение к природе.



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Реабилитационный центр для морских млекопитающих работает на научно-экспериментальной базе Атлантического филиала ВНИРО в Калининградской области. Его оператором выступает организация "Сердце Морей", созданная по инициативе Центра океанографии и морской биологии "Москвариум".

С 1 ноября экспозицию смогут увидеть и посетители Таганского парка.

В июне в Калининградской области семь детенышей краснокнижного серого тюленя вернулись в естественную среду обитания. По словам Мейнцер, детеныши находились одни на берегу из-за разных причин. К моменту возвращения в море они набрали необходимую массу и прошли лечение.

Кроме того, на животных закрепили спутниковые метки, которые будут оставаться на тюленях до очередной линьки в следующем году.