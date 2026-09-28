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28 сентября, 16:31

Общество

В Минобрнауки рассказали о создании передовых инженерных школ в вузах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Передовые инженерные школы действуют практически во всех ведущих российских университетах с сильными традициями исследований в области микроэлектроники. Об этом глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал на форуме "Микроэлектроника", передает РИА Новости.

По словам министра, обратная связь и от предприятий, и от университетов хорошая.

Сейчас в стране работают 50 передовых инженерных школ. Фальков добавил, что будет отобрано еще столько же. В рамках нового отбора усилят роль индустриального партнера, а Минобрнауки будет поощрять горизонтальную кооперацию университетов.

Проект направлен на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для обеспечения технологического суверенитета страны.

Тем временем ученики 10-х инженерных, предпринимательских и ИТ-классов начали осваивать технологическое предпринимательство в 32 школах Москвы. Старшеклассники учатся создавать бизнес-модели, а также с помощью ИТ- и ИИ-инструментов разрабатывают прототипы в командах. Занятия проходят очно.

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