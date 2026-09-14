Ученики предпрофессиональных классов начали осваивать технологическое предпринимательство

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Ученики 10-х инженерных, предпринимательских и ИТ-классов начали осваивать технологическое предпринимательство в 32 московских школах. Более тысячи старшеклассников в течение восьми недель будут работать над собственными проектами вместе с опытными предпринимателями, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Занятия проходят очно. Школьники учатся формулировать бизнес-идеи и создавать бизнес-модели, а также с помощью IТ- и ИИ-инструментов разрабатывают прототипы в командах. Проекты можно подготовить в одном из пяти направлений: технологическая урбанистика, здоровье, медицина и экология, наука и образование, промышленность и бизнес-сервисы, социальные и креативные технологии.

В ходе программы школьникам помогают наставники – технологические предприниматели и представители школы цифровых технологий Сбера "Школа 21". Они консультируют участников по развитию проектов и помогают применять новые инструменты на практике.

Часть занятий пройдет в формате деловых игр. В "Гонке промптов" ученики с помощью нейросети ГигаЧат создадут техническое задание, а в "Бирже бизнес-моделей" представят и защитят бизнес-модель своего проекта. Также школьники смогут пройти квизы и разобрать дополнительные кейсы, в том числе проанализировать IТ-продукты "Додо Пиццы", Whoosh и других компаний.

Программа завершится в конце ноября презентацией проектов в крупнейшем кампусе "Школы 21" в "СберСити". Перед экспертами свои работы защитят 25 команд-финалистов. Пять победителей – по одному от каждого направления – получат денежные призы, возможность пройти стажировку у партнеров программы, а также принять участие в профориентационных консультациях и личных встречах со специалистами.

"Технологическое предпринимательство начинается с умения увидеть задачу и найти способ ее решить", – отметил директор "Школы 21" Рустам Айнетдинов. По его словам, участники пройдут путь от идеи до работающего прототипа, проверят гипотезы, научатся работать в команде и освоят современные ИИ-инструменты.

Организаторами программы выступают департамент образования и науки Москвы, институт развития профильного обучения Московского городского педагогического университета и "Школа 21".

Ранее стало известно, что в столичных школах начали распространять профориентацию на восьмые классы. Одной из ключевых площадок стал центр "Профессии будущего", где подростки в интерактивном формате, включая VR и 5D-кинотеатр, примеряют на себя разные специальности.

После знакомства с профессиями школьники проходят тестирование, а его результаты обсуждают с карьерными наставниками. Те помогают выстроить индивидуальную траекторию развития.