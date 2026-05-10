10 мая, 16:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о новом курсе по изучению истории Москвы для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о появлении в школах нового курса по изучению истории Москвы, который был сформирован при поддержке столичных историков и педагогов для учеников 5–7-х классов.

Мэр напомнил, что в 5-м классе дети изучают историю Москвы с древнейших времен до середины XVI века, а в шестом – с середины XVI века до начала XX столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории – ее будут проходить в 7-м классе.

Помимо этого, Собянин рассказал, что в учебниках к новому курсу будет представлено много картинок, исторических карт с вопросами и задачами, а также задания разного уровня сложности.

Среди основных рубрик – "Загадки Москвы", "Что скрывают названия?", "Москва и москвичи". Благодаря ним дети узнают про исторические факты, происхождения столичных топонимов и выдающихся людей, которые связаны с историей Москвы.

Дополнит курс электронная версия учебника, которая прошла экспертизу научных институтов и лучших педагогов Москвы. Она будет доступна по QR-коду и на портале "моямосква.онлайн". В книге будет много информации. Например, для детей были разработаны экскурсионные маршруты по историческим местам.

Мэр напомнил, что развитие образовательных программ и формирование интереса детей к истории и культуре Москвы является одной из ключевых задач проекта "Все лучшее детям".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. Также в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

