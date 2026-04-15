Минпросвещения увеличило количество часов для изучения истории в школе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко​

Минпросвещения РФ добавило часы изучения истории в школах и подготовило единые государственные учебники по данному предмету с 5-го по 11-й класс и обществознанию с 9-го по 11-й класс. Об этом ИС "Вести" сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Обществознание со следующего учебного года будет изучаться с 9-го класса. А то время, которое отводилось на обществознание, будет отведено на изучение истории нашей страны", – подчеркнул министр.

Как отметил Кравцов, в настоящее время ведомство готовит учебники по русскому языку, литературе и естественно-научным предметам. В этой работе помогает Российская академия наук, добавил министр.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. Также в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

Ранее в России разработали проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, который включает 16 обязательных предметов. В перечень вошли: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.

