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03 июня, 16:46

Политика

Милонов заявил, что блогера Тейта могут депортировать из России за плохое поведение

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Визит спортсмена и блогера из США Эндрю Тейта в Россию имеет частный характер. Если он будет себя неприлично вести, его депортируют. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Приехал и приехал. К нам много кто приезжает. Если он будет вести себя прилично, то, значит, он может находиться. Если он будет неприлично себя вести, депортируем, естественно, при контексте его пребывания здесь", – сказал Милонов.

Депутат добавил, что не знает, кто встретил блогера. Милонов предположил, что у того есть свои поклонники.

Также парламентарий выразил удивление из-за того, что среди россиян появилось много почитателей людей со "странно девиантной позицией". При этом он подчеркнул, что Россия – свободная страна, поэтому ее граждане могут быть фанатами даже странных блогеров, если это никак не нарушает законодательство и "не граничит с экстремизмом".

Тейт вместе с братом Тристаном приземлился в одном из московских аэропортов 2 июня. Их встретили хлебом и солью под композицию Татьяны Куртуковой "Матушка Земля". Блогер известен своими женоненавистническими и ультраправыми взглядами.

Ранее в России побывал американский рэпер Flo Rida (настоящее имя – Трэмар Диллард. – Прим. ред.). В столичном аэропорту артиста встретили под его композиции, исполненные на русский народный манер. Он дал два концерта в Москве, а также выступил в Новосибирске и Краснодаре.

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