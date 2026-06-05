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05 июня, 17:43

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Маркетолог Новиков прокомментировал тренд на кукол-"компаньонок" среди россиянок

Недетская история? Почему россиянки стали носить с собой кукол

Взрослые россиянки стали выходить в свет с куклами, заметили в Сети. Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения. С чем связана тенденция и о чем она может говорить, разбиралась Москва 24.

Верная "компаньонка"

Фото: 123RF.com/kwy09

Россиянки стали приобретать кукол-"компаньонок". Чаще всего игрушки являются трендовым дополнением образа, а в некоторых случаях – инструментом психологической поддержки, сообщает издание Marie Claire.

Как отмечается в публикации, особой популярностью пользуются экземпляры из ограниченных партий, раритетные образцы и винтажные изделия. При этом производители и маркетологи дополнительно подогревают спрос, детально прорабатывая и активно рекламируя свои коллекции. Это формирует у аудитории убеждение, что такая покупка – выгодное вложение и шанс стать частью модного тренда, пояснили журналисты.

При этом для некоторых куклы становятся не только стильным аксессуаром или интерьерным украшением, а полноценным компаньоном на прогулках. Пользовательницы Сети это подтвердили на своем примере.

"Яся (имя куклы. – Прим. ред.) была идеальной напарницей: и в кафе, и в парке с книжкой, и на велопрогулках, и на экскурсиях", "их можно обнимать, пить с ними чай и путешествовать, положив в карман или дорожную сумку", – поделились девушки.

Также многие из тех, кто приобретали себе кукол, утверждали, что это еще и способ погрузиться в детство и пофантазировать.

В свою очередь, маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков в беседе с Москвой 24 подтвердил, что тренд на кукол-"компаньонок" действительно существует.

В настоящее время фиксируется увеличение спроса, что влечет за собой вариации предложений на рынке. Цены начинаются от 1 000 рублей до бесконечности – чем эксклюзивнее кукла, тем выше стоимость. Люди платят не за фактическую цену, а за возможность показать, что могут себе это позволить, здесь верхней планки нет. 
Игорь Новиков
маркетолог, член гильдии маркетологов

Причем стоимость такого аксессуара формируется за счет ценности и того, насколько окружающие, глядя на продукт, будут воспринимать его владельца лучше, чем он есть на самом деле. То есть бренд традиционно отвечает на вопросы, насколько потребитель достоин товара и насколько достоин потребителя, а также сохранится или повысится социальный статус владельца. Куклы успешно работают в этом ключе, отметил эксперт.

Причем в качестве главной "уловки" производители делают ставку на ценность продукта. Тем самым они обозначают, насколько легко человеку будет заявить о своей эксклюзивности с помощью игрушки, заключил Новиков.

Дорогие развлечения

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Некоторые куклы стоят дорого, особенно если речь идет об эксклюзивных вариантах. Женщины приобретают их с различными целями, в том числе для пополнения личных коллекций. Как отметила в разговоре с Москвой 24 мастер-кукольник Анна Светличная, такие авторские работы приравниваются к покупке произведений искусства.

По наблюдениям эксперта, женщины все реже хотят держать изделие "за стеклом": им важно рассматривать его, брать в руки и иногда переодевать "моделей".

"Цены варьируются: все зависит от положения мастера на рынке, известности среди коллекционеров и интереса к его новинкам. В среднем экземпляр высотой 30 сантиметров стоит от 40 000 до 50 000 рублей", – объяснила Светличная. 

Более дорогими считаются текстильные куклы, поскольку работа над ними – одна из самых трудоемких и филигранных. 

При проработке лица, головы, пальцев важен каждый шаг. Малейший сдвиг стежка бракует деталь, а распороть и перешить что-либо уже невозможно, поскольку останутся заметные проколы. Работа должна быть безупречной с первого раза, на высший балл. Необходимо понимать направление волокон ткани, расположение стежков и технику шитья между ними. Это чрезвычайно кропотливый труд, такие экземпляры редки и дороги, а мастеров становится все меньше. При усердии уложиться можно в те же два месяца. Цена подобной "красавицы" ростом 30–35 см составит от 70 000 до 80 000 рублей.   
Анна Светличная
мастер-кукольник

При работе с нуля (от раскроя до финального стежка, включая наряд, украшения, прическу и обувь) создание куклы ручной работы может занимать около двух месяцев при ежедневном труде.

"Востребованными остаются изделия в смешанной технике, где части создаются из разных материалов. Например, корпус делают мягким из текстиля, а конечности и голову формуют из запекаемой глины или грунтованного текстиля, покрытого специальным составом. Последний метод называют "текстиль с эффектом фарфора": он выглядит очень естественно", – рассказала Светличная. 

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская пояснила Москве 24, что тяга некоторых женщин к куклам связана с потребностью заботиться о ком-то. Это помогает проявлять внимание безопасным способом, не требующим ответственности, в отличие, например, от заведения собак или кошек. 

По словам специалиста, в Японии проводились эксперименты, в ходе которых роботы взаимодействовали с пожилыми, после чего выяснилось, что даже непродолжительное общение с устройствами улучшало самочувствие и многие показатели здоровья. "Игра" с куклами делает примерно то же самое.

Людям свойственно проецировать собственные эмоции, потребности и модели поведения на неодушевленные предметы, компенсируя дефицит общения или адаптируясь к трудным обстоятельствам. Если человек проводит с куклой много времени, это не считается отклонением от нормы, а лишь свидетельствует о сужении круга интересов.
Диана Генварская
врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук

Генварская подчеркнула, что такое увлечение не является девиацией, нуждающейся в серьезной коррекции. Обращаться к врачу стоит, если привычка взаимодействовать с куклой перешла границы и стала влиять на психику. Только специалист способен понять, когда человек просто ищет в ситуации дополнительные смыслы, а когда это может говорить о проблемах, например, с памятью, мышлением или разрушением личности, заключила врач.

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