Маркетолог Новиков прокомментировал тренд на кукол-"компаньонок" среди россиянок

Взрослые россиянки стали выходить в свет с куклами, заметили в Сети. Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения. С чем связана тенденция и о чем она может говорить, разбиралась Москва 24.
Верная "компаньонка"
Россиянки стали приобретать кукол-"компаньонок". Чаще всего игрушки являются трендовым дополнением образа, а в некоторых случаях – инструментом психологической поддержки, сообщает издание Marie Claire.
Как отмечается в публикации, особой популярностью пользуются экземпляры из ограниченных партий, раритетные образцы и винтажные изделия. При этом производители и маркетологи дополнительно подогревают спрос, детально прорабатывая и активно рекламируя свои коллекции. Это формирует у аудитории убеждение, что такая покупка – выгодное вложение и шанс стать частью модного тренда, пояснили журналисты.
При этом для некоторых куклы становятся не только стильным аксессуаром или интерьерным украшением, а полноценным компаньоном на прогулках. Пользовательницы Сети это подтвердили на своем примере.
"Яся (имя куклы. – Прим. ред.) была идеальной напарницей: и в кафе, и в парке с книжкой, и на велопрогулках, и на экскурсиях", "их можно обнимать, пить с ними чай и путешествовать, положив в карман или дорожную сумку", – поделились девушки.
Также многие из тех, кто приобретали себе кукол, утверждали, что это еще и способ погрузиться в детство и пофантазировать.
В свою очередь, маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков в беседе с Москвой 24 подтвердил, что тренд на кукол-"компаньонок" действительно существует.
Причем стоимость такого аксессуара формируется за счет ценности и того, насколько окружающие, глядя на продукт, будут воспринимать его владельца лучше, чем он есть на самом деле. То есть бренд традиционно отвечает на вопросы, насколько потребитель достоин товара и насколько достоин потребителя, а также сохранится или повысится социальный статус владельца. Куклы успешно работают в этом ключе, отметил эксперт.
Причем в качестве главной "уловки" производители делают ставку на ценность продукта. Тем самым они обозначают, насколько легко человеку будет заявить о своей эксклюзивности с помощью игрушки, заключил Новиков.
Дорогие развлечения
Некоторые куклы стоят дорого, особенно если речь идет об эксклюзивных вариантах. Женщины приобретают их с различными целями, в том числе для пополнения личных коллекций. Как отметила в разговоре с Москвой 24 мастер-кукольник Анна Светличная, такие авторские работы приравниваются к покупке произведений искусства.
По наблюдениям эксперта, женщины все реже хотят держать изделие "за стеклом": им важно рассматривать его, брать в руки и иногда переодевать "моделей".
"Цены варьируются: все зависит от положения мастера на рынке, известности среди коллекционеров и интереса к его новинкам. В среднем экземпляр высотой 30 сантиметров стоит от 40 000 до 50 000 рублей", – объяснила Светличная.
Более дорогими считаются текстильные куклы, поскольку работа над ними – одна из самых трудоемких и филигранных.
При работе с нуля (от раскроя до финального стежка, включая наряд, украшения, прическу и обувь) создание куклы ручной работы может занимать около двух месяцев при ежедневном труде.
"Востребованными остаются изделия в смешанной технике, где части создаются из разных материалов. Например, корпус делают мягким из текстиля, а конечности и голову формуют из запекаемой глины или грунтованного текстиля, покрытого специальным составом. Последний метод называют "текстиль с эффектом фарфора": он выглядит очень естественно", – рассказала Светличная.
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская пояснила Москве 24, что тяга некоторых женщин к куклам связана с потребностью заботиться о ком-то. Это помогает проявлять внимание безопасным способом, не требующим ответственности, в отличие, например, от заведения собак или кошек.
По словам специалиста, в Японии проводились эксперименты, в ходе которых роботы взаимодействовали с пожилыми, после чего выяснилось, что даже непродолжительное общение с устройствами улучшало самочувствие и многие показатели здоровья. "Игра" с куклами делает примерно то же самое.
Генварская подчеркнула, что такое увлечение не является девиацией, нуждающейся в серьезной коррекции. Обращаться к врачу стоит, если привычка взаимодействовать с куклой перешла границы и стала влиять на психику. Только специалист способен понять, когда человек просто ищет в ситуации дополнительные смыслы, а когда это может говорить о проблемах, например, с памятью, мышлением или разрушением личности, заключила врач.