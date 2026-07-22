Донцова рассказала о последствиях нападения собаки на ее внука

Собака атаковала внука Дарьи Донцовой в Одинцовском округе Подмосковья, рассказала писательница. Ранее два пса покусали еще одного ребенка в Истре. Как вести себя при встрече с агрессивным животным и какая ответственность грозит владельцам – в материале Москвы 24.

"Не мог даже крикнуть"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Семилетний внук писательницы Дарьи Донцовой Саша стал жертвой нападения пса в деревне Дубцы Одинцовского округа. Мальчик в этот момент спокойно играл около дома, где живет с родителями и сестрой, рассказала она телеканалу Москва 24.

"Мимо проходил мужчина с собакой, которая внезапно бросилась на Сашу. Семилетний ребенок, конечно, не ожидал нападения. Собака схватила его за голову и начала рвать, исцарапав всего малыша – он в ужасном состоянии. Хозяин собаки при этом стоял и смотрел, как животное терзает маленького ребенка. От ужаса у Саши пропал голос, он не мог даже крикнуть", – сказала писательница.





Дарья Донцова писательница К счастью, мимо проходил мужчина, который все это увидел. Он бросился на собаку, прогнал ее, схватил Сашу и спросил, где он живет. Ребенок смог показать пальцем на ворота. Мужчина занес мальчика в дом к родителям, отдал его им и ушел. Мы не знаем, как его зовут, но я очень надеюсь, что мне удастся его найти и поблагодарить от всего сердца.

По словам Донцовой, мальчика с сильными укусами отвезли на скорой в тяжелом состоянии в Детский центр имени Рошаля в Красногорске.

"Ребенок сразу попал на операционный стол, ему зашили все раны и госпитализировали вместе с матерью. На данном этапе жизни Саши ничего не угрожает, но он очень напуган. Он вздрагивает от любого шага, от открытия двери в палату", – подчеркнула писательница.

Однако владелец животного Алексей рассказал свою версию случившегося. По его словам, внук писательницы вместе с друзьями катались на квадроциклах. Ребенок выходил из леса и сам подбежал к питомцу, а собака якобы толкнула его лапами и повалила на землю.





Алексей хозяин напавшей собаки Попытался одернуть поводок в ту же секунду. Привязал собаку к столбу, стал заниматься ребенком, пытался вызвать скорую.

Родители мальчика приехали через 10 минут и забрали его, уточнил Алексей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а прокуратура рассмотрит возможность подачи в суд иска к владельцам собаки с требованием возместить затраты на лечение ребенка и компенсировать моральный вред.

Ранее схожий инцидент произошел на детской площадке в деревне Павловское подмосковного округа Истра. Две собаки породы американский булли, вырыв подкоп под забором дома, напали на пятилетнего мальчика. У него укушено-рваные раны головы, теменной области, левого плеча и гематома грудной клетки. На помощь ему пришел мужчина, который также пострадал.

Местная жительница Анна Воронкова рассказала телеканалу Москва 24, что ей не сразу удалось оказать помощь мальчику, потому что он постоянно убегал. Поймать его получилось с большим трудом.

"Держу и спрашиваю: "Что с тобой?" А он молчит, только визжит. Я успела заметить на ручке дырочку, рану, но тогда не понимала, откуда она. А по футболке снизу, по шее течет кровь. Я понимаю, что это не рука, что-то другое. <...> В итоге я поймала ребенка, обернула его и увидела, что на затылке – большая-большая дыра", – поделилась женщина.

В тот же день было зафиксировано несколько нападений на домашних животных, сообщили владельцы, выводившие питомцев на прогулку. Некоторых питомцев спасти не удалось.

Хозяином агрессивных животных оказался 52‑летний местный житель: по его словам, собаки покинули территорию частного дома самостоятельно, сделав подкоп под забором. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

"Владельцы приветствуют агрессию"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Чаще всего животные нападают из-за перевозбуждения – в период так называемой "собачьей свадьбы". Об этом Москве 24 рассказал кинолог, зоопсихолог Александр Малиновский.

"К причинам также относится наличие щенков поблизости, защита кормовой базы (например, если человек проходит мимо мусорного контейнера, собака считает, что незнакомец претендует на нее), одичавшие звери (не одомашненные, не боятся людей, ведут себя дерзко), нерадивые хозяева, которые не следят за содержанием животного", – перечислил варианты эксперт.





Александр Малиновский кинолог, зоопсихолог Важно помнить, что некоторые владельцы хвалят собак за охрану дома, то есть таким образом приветствуют агрессию по отношению к человеку, предполагая, что собака территорию не покинет. Но иногда ворота или калитка открываются, или звери делают подкоп.

Если на горизонте появилась стая или несколько зверей, стоит попытаться их обойти. Если такой возможности нет, нужно не паниковать, хотя в подобной ситуации это крайне сложно, подчеркнул эксперт.

"Суета вызывает у собаки еще большую неприязнь. Если вести себя уверенно, шансы на спасение возрастают", – добавил Малиновский.



В отношении дворняг, у которых развит инстинкт самосохранения, специалист посоветовал попытаться наклониться к земле, замахнуться и сделать вид, что бросили камень. Но если домашняя собака вырвалась за пределы своей территории и напала, прием может не помочь, отметил кинолог.



"Когда звери атакуют, нужно занять максимально выгодную позицию: прижаться спиной к стене, в угол или к дереву, чтобы тыл был прикрыт. Если есть сумка или куртка, стоит держать ее перед собой – собака может схватить вещь, и потери для здоровья будут минимальными", – сказал кинолог.



Также рекомендуется иметь при себе перцовый баллончик, однако важно уметь им правильно пользоваться. Для отработки навыков стоит приобрести отдельный экземпляр, чтобы оценить скорость, дальность и время действия струи. После тренировки его следует утилизировать – из‑за падения давления он не будет эффективен. Второй баллончик нужно хранить до истечения срока годности – он останется пригодным для реального применения, отметил кинолог.

Электрошокер также может служить средством защиты, хотя и отличается большими габаритами. Плюс отдельные модели хоть и действуют на расстоянии, но их эффективность против животных не всегда высока. Есть риск промахнуться, а издаваемый звук не обязательно испугает собаку, объяснил Малиновский.



"Совет, который может быть полезен: если вести себя еще более агрессивно, чем собака – занять позицию не обороняющегося, а наступающего, психологически давить, громко кричать, размахивать сумкой или палкой, наступать, – зверь, возможно, обратится в бегство (особенно если он не уверен в себе). При обороне в понимании собаки человек – жертва, добыча. При нападении на нее собака видит в незнакомце хищника, входит в замешательство и может ретироваться", – подчеркнул эксперт.

Однако, если у собаки есть мотивация, например охранять щенков на территории, такие приемы могут не помочь, резюмировал Малиновский.

В свою очередь, адвокат Вадим Багатурия объяснил, как привлечь в ответственности хозяев в случае нападения питомцев.

"Установить принадлежность животного – первая задача. Если владелец известен, можно предъявить ему претензию и потребовать возмещение затрат на лечение мирным путем. При отказе это становится основанием для подачи иска в суд о компенсации расходов на лечение, реабилитацию и морального вреда", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.





Вадим Багатурия адвокат Если животное было без хозяина – имеет смысл писать заявление в полицию, чтобы подняли видеозаписи и попытались найти владельца.

Также важно обратиться в больницу или травмпункт: оттуда дается телефонограмма с изложением обстоятельств в правоохранительные органы, отметил Багатурия.



"Главным образом владелец будет привлечен к ответственности по статье о несоблюдении требований к содержанию животных (ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ). Штраф за нападение составит 10–30 тысяч рублей. Однако все зависит от степени тяжести состояния потерпевшего и конкретных обстоятельств. Уголовная ответственность возможна, когда собака используется как оружие: если специально натравили зверя и он причинил тяжкий или средний вред, ответственность наступает по соответствующим статьям (ст. 111 или 112 УК РФ)", – добавил правозащитник.

В первом случае максимальным наказанием станет лишение свободы на срок до восьми лет (если нападение на ребенка – до 10), во втором – до трех (в отношении детей – до 5), но могут последовать и другие меры. Если же собака используется как оружие и человек умер, применяется статья об убийстве (ст. 105 УК РФ). Она предусматривает в том числе лишение свободы от 6 до 15 лет, а при отягчающих обстоятельствах срок может быть вплоть до пожизненного, заключил Багатурия.

