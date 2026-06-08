Ветеринар Цыпленков: выгуливание питомцев в колясках грозит им диабетом и ожирением

Прогулочные коляски для животных все чаще можно встретить на российских улицах. Причем хозяева питомцев выгуливают как домашних собак, так и кошек. С чем связана такая тенденция и как она может отразиться на здоровье и поведении питомцев, разбиралась Москва 24.

"Засыпают на улице"

Фото: телеграм-канал Shot

Тренд на использование колясок для выгула кошек и собак становится популярнее в России, из-за чего продажи за год увеличились на 30%, сообщил телеграм-канал SHOT.

Владельцы домашних животных все чаще покупают такие средства передвижения для питомцев вместо привычных переносных сумок. Как отмечают владельцы, мелкие породы собак и котов быстро привыкают ездить этим способом. Причем осваиваются настолько, что самостоятельно забираются внутрь и засыпают во время прогулки, словно в детской коляске.

Для хозяев это тоже удобно, так как освобождаются руки и можно дольше проводить время на улице. Кроме того, коляски помогают старым собакам, которым тяжело долго гулять самостоятельно. При этом, по данным АТОЛ, на которые ссылаются журналисты, на фоне растущего спроса снижается их стоимость: средний чек за год упал на 6%, составив 5,2 тысячи рублей.

"Я как молодая мама с коляской. Куплю еще небольшой вентилятор туда вовнутрь, и моей девочке просто будет красота в такую жару", "шпицулька, которая терпеть не может переноску, с радостью ездит на коляске, брали для походов в торговый центр и в ветклинику, но и вечером по району можем прогуляться", "коляска супер! Как мы только раньше без нее обходились?! Ездить на выставки очень удобно", – поделились впечатлениями пользователи Сети.

Ранее стало известно, что прогулки по горячему асфальту могут вызвать ожоги лап у собак. Чтобы не допустить проблем, животных рекомендуется выпускать гулять на грунт и газон. Не стоит забывать, что жара создает серьезную нагрузку на организм, из-за чего у питомцев повышается риск теплового удара, особенно при обезвоживании.

Также на фоне растущей жары представители Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) напомнили автовладельцам не оставлять животных одних в машине. В ведомстве отдельно обратили внимание, что даже кратковременное нахождение грозит развитием теплового удара, дефицитом кислорода, обезвоживанием организма и серьезным стрессом.

"Меняется поведение"

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков в разговоре с Москвой 24 отметил, что сам возил собаку в коляске, но только на выставке. Такой метод транспортировки удобен, когда необходимо переместить животное, не используя сумку-переноску.

"Это, пожалуй, единственное предназначение коляски, в остальном – это вред для животных. В частности, сильно страдают собаки, которые должны постоянно двигаться: в противном случае они начнут набирать лишний вес, а ожирение очень опасно. У питомцев страдают суставы, развивается сахарный диабет, ухудшается здоровье сердца", – подчеркнул эксперт.

Также нахождение в коляске способно привести к изменению поведения. Во время прогулки собаке важно прибежать, понюхать другое животное, дерево, пометить территорию – так звери получают информацию из окружающего мира, добавил ветеринар.





Евгений Цыпленков ветеринарный врач Когда питомец сидит и только созерцает, у него ухудшается нюх, меняются повадки, питомцы могут стать более ленивыми. Например, был случай: собака хромала, травмировав лапу, и ее спускали по лестнице вниз на руках, чтобы она сходила в туалет. Когда питомец выздоровел, то все равно продолжал ждать у лестницы, чтобы его подняли и перенесли.

Помимо этого, катание на коляске может привести к травматизации. Например, если собака захочет, то может выпрыгнуть и повредить лапу, морду. Поэтому такое выгуливание – баловство, указал специалист.

Он добавил, что для кошек подобные прогулки тоже нежелательны, так как животные испытывают сильный стресс в незнакомой обстановке. В такой ситуации они могут испугаться и залезть на дерево, подчеркнул Цыпленков.

В свою очередь, клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с Москвой 24 связала тренд с тем, что некоторые хозяева воспринимают домашних животных как детей.

"В народе есть такое "правило": перед рождением ребенка пара сначала заводит питомцев, учится заботиться", – отметила эксперт.

По ее словам, домашние животные, особенно собаки, являют достаточно социальными и эмпатичными, и человек получает от них эмоциональный отклик. Поэтому про питомцев иногда говорят: "Это наш ребенок". Более того, когда некоторые пары расходятся, то делят обязанности по уходу за домашними животными. Это ни хорошо, ни плохо, это просто факт, подчеркнула эксперт.





Дарья Сальникова клинический психолог Что касается колясок для зверей, это действительно может быть избыточно. Детей возят в колясках, потому что ребенок не может ходить, а не потому, что так родителю удобно. Животные же через несколько недель после рождения способны передвигаться самостоятельно, и для них это полезно. Возить питомца в коляске – это в какой-то степени эгоцентрическая потребность: люди делают это только потому, что им так удобно. Некоторые так поступают для красоты, внешней картинки.

Причем прогулка с коляской – это не один из способов защитить питомца. Увидев большую собаку, хозяин всегда может, например, сменить маршрут или уйти на другую территорию, чтобы обезопасить животное. В любом случае есть другие варианты, не противоречащие естественному движению питомца, заключила Сальникова.

