Адвокат Багатурия объяснил, как спасти оставленных в машине на жаре животных

В столичном регионе установилась почти 30-градусная жара. В связи с этим Московская административная дорожная инспекция напомнила водителям, что оставлять в салоне машины животных крайне опасно. Как уберечь питомцев от теплового удара и что делать при первых признаках перегрева, расскажет Москва 24.

Температурные рекорды

В теплое время года салон автомобиля быстро нагревается, что может быть смертельно опасно для оставленных внутри животных. В связи с этим Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) напомнила водителям о необходимости соблюдать правила парковки и не оставлять питомцев без присмотра. Всего несколько минут в закрытом автомобиле могут привести к тепловому удару, обезвоживанию, сильному стрессу и нехватке кислорода у животного, подчеркнули в ведомстве.

Особую актуальность предупреждение приобрело в связи с установившейся в Москве жарой: по данным Гидрометцентра России, температура воздуха в столице в четверг, 7 мая, составит до 27 градусов тепла. В Подмосковье температура будет варьироваться от 23 до 28 градусов.

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее отметил, что такая погода не характерна для данного времени года.







Александр Шувалов глава прогностического центра "Метео" Это весьма высокая температура, близкая к суточным рекордам. Такие периоды повторяются раз в 10–15 лет.

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин предупредил в разговоре с Москвой 24, что нагрев может также спровоцировать в салоне автомобиля взрыв различных баллонов или газовых зажигалок.

"Машина – это, по сути, парник: много стекла, излучение попадает внутрь, а теплоотвода и вентиляции нет. На солнце салон нагревается очень быстро: температура может достичь 50–60 градусов, даже если на улице 20", – подчеркнул специалист.

В свою очередь, адвокат Вадим Багатурия добавил: если прохожий видит, что в машине сидит собака, которой явно плохо, первым делом нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют там записки с номером владельца.



Вадим Багатурия адвокат Если номера нет, нужно позвонить по телефону 112, сообщить госномер машины, адрес парковки и попросить принять меры. Городские службы сами решат, что делать: разбивать стекло, приезжать на место или искать контакты владельца по базе данных. Самостоятельно разбивать стекло в этом случае не нужно.

Эксперт пояснил, что с точки зрения законодательства домашние животные считаются имуществом. Есть риск, что после спасательной операции прохожий подпадет под иск о компенсации материального ущерба за разбитое стекло.

"В такой ситуации это не будет считаться хулиганством или умышленной порчей чужого имущества, а будет рассматриваться как превышение пределов мер, необходимых для пресечения правонарушений, – это гражданско-правовая ответственность. Наказания за это не будет, только компенсация материального ущерба – стоимости ремонта или нового стекла", – заключил он.

Правила безопасности

Заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина также согласилась, что оставлять питомцев одних без присмотра в машине строго запрещено. Она отметила и то, что признаки теплового и солнечного ударов схожи.

"Животное становится заторможенным, случаются предобморочные и обморочные состояния. Слизистые оболочки меняют цвет – чаще всего становятся яркими, вишневыми, малиновыми. Пропустить эти признаки невозможно. Ответственный владелец знает, как питомец выглядит в нормальном состоянии, и заметит любые изменения: типа дыхания, цвета слизистых, поведения, вялость, сменяющуюся заторможенностью, и так далее", – сказала специалист.

По словам эксперта, в первую очередь перегреву подвержены брахицефалы – собаки с укороченной лицевой частью: мопсы, бульдоги, пекинесы, а также персидские кошки.





Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Но в целом состояние грозит всем животным. В группе риска также питомцы с проблемами сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также животные темного окраса (они быстрее перегреваются на солнце).

При первых признаках перегрева у собаки нужно срочно достать ее из машины и увести в тень, смочить голову и подмышечные впадины прохладной водой и предложить пить. Категорически нельзя обливать питомца холодной водой или бросать в водоем: резкий перепад температур вызывает спазм сосудов, что может привести к сердечно-легочной недостаточности и гибели. После охлаждения животное лучше показать ветеринару: возможны отсроченные реакции на сердечную систему.

"Важно помочь и тем питомцам, которые остаются в жару в квартире. Необходимо задергивать шторы, чтобы затемнить помещение и не пропускать прямые солнечные лучи. Также нужно расставить несколько мисок с водой. Можно устроить легкий сквозняк, но лежанка не должна находиться на нем, ведь животное может продуть", – посоветовала эксперт.

Владельцам грызунов ветеринар рекомендовала не ставить клетку на подоконник в жаркий период, а аквариумистам важно понимать, какая температура предпочтительна для каждого вида рыб, и стараться ее поддерживать.



Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Если владелец видит, что резко повышается температура, нужно приложить усилия, чтобы нормализовать ее в жилище: использовать кондиционеры, увлажнители воздуха, завесить шторы от прямого солнца, расставить емкости с прохладной водой, развесить влажные полотенца. Если вода в аквариуме становится горячей, можно бросить несколько кубиков льда или замороженную маленькую бутылочку с водой.

Также важно скорректировать прогулки: выходить в ранние утренние часы или вечером, когда жара спадает. Если необходимо гулять днем, то время на улице нужно сократить и отказаться от тренировок с физической нагрузкой. Также не стоит использовать намордники, так как собака охлаждается с помощью дыхания, заключила Алешина.