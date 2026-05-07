Град, гроза и до 27 градусов ожидаются в Москве 7 мая

Температура воздуха в Москве в четверг, 7 мая, составит от 25 до 27 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, град и гроза в отдельных районах.

В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 23 до 28 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны небольшие осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что температура воздуха в столичном регионе 7 мая может подняться до плюс 30 градусов. Это выше нормальных значений июля.

По данным синоптика, в этот день ожидается сухая и солнечная погода на юге Московской области. А ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или гроза.

