Следователи начали проверку по факту ЧП на шахте в Кузбассе

Следователи Кузбасса инициировали доследственную проверку после инцидента на шахте "Алардинская", где приборы зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации угарного газа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Там уточнили, что в момент срабатывания датчиков началась эвакуация горняков. В данный момент людей выводят на поверхность, задействовав запасные выходы. По последним данным, удалось вывести 106 горняков. Пострадавших нет.

Уточняется, что проверку начала и региональная прокуратура.

О том, что на угольном предприятии в Калтанском городском округе проводится экстренная эвакуация персонала, стало известно 7 мая. Как уточняли в МЧС, всего в момент ЧП в шахте находились 132 человека.