Новости

02:25

Политика

В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессий новорожденных детей

Фото: depositphotos/Ondrooo

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая предложила сделать обязательной сертификацию фотографов, работающих с новорожденными, и условий проведения таких съемок. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

По ее мнению, действующий ГОСТ, носящий рекомендательный характер, необходимо дополнить строгим контролем, так как речь идет о безопасности детей в возрасте до месяца.

Депутат подчеркнула, что обязательная сертификация должна коснуться не только самих специалистов, но и студий, где проходят фотосессии. По ее словам, позы младенцев должны оставаться естественными, а все атрибуты, контактирующие с телом ребенка, обязаны быть индивидуальными или иметь одноразовый защитный слой. Кроме того, использование вспышек света не должно вступать в противоречие с нормами СанПиНа.

Говоря о необходимости более жесткого регулирования, депутат отметила, что сейчас ГОСТы обязательны к исполнению лишь при государственных закупках, тогда как в коммерческой сфере их применение остается добровольным и фактически никем не проверяется.

Ранее в Госдуме предложили в два раза увеличить расходы для повышения рождаемости. По мнению парламентариев, это необходимо для кардинального улучшения демографической ситуации в стране. В числе основных предложений – введение прогрессивного материнского капитала.

политикаобщество

