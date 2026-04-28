Путин призвал увеличивать охват репродуктивной диспансеризации

Необходимо увеличивать охваты граждан, которые проходят репродуктивную диспансеризацию, заявил Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.

"Чтобы родителей было все больше и больше, нужно, конечно, у вас здесь отмечено, увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию с точки зрения оценки репродуктивного здоровья", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что увеличение охватов должно касаться как женщин, так и мужчин. Мурашко, в свою очередь, заявил, что диспансеризация пользуется все большей популярностью. По его словам, россияне "пошли проходить" диспансеризацию активнее.

Кроме того, Путин призвал расширять количество выявляемых заболеваний в рамках неонатального скрининга новорожденных и обратил внимание на необходимость проводить скрининг на ранних сроках беременности.

Мурашко уточнил, что с 2026 года ранний скрининг новорожденных включает 42 заболевания "фактически без увеличения финансирования".

Ранее Минздрав РФ призвал информировать здоровых россиянок об оптимальном возрасте для беременности и рождения ребенка, который составляет от 18 до 35 лет. Документ был утвержден Минздравом в феврале 2026 года. Согласно ему, женщинам, у которых не выявлено хронических гинекологических заболеваний и отсутствуют факторы риска их развития, следует давать рекомендации по здоровому образу жизни и планированию семьи.

