В ГД не увидели смысла в мужских консультациях

Фото: 123RF/dolgachov

Смысла в создании мужских консультаций в России для проверки здоровья нет, однако стоит усилить урологическую и андрологическую службы, заявил в разговоре с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Депутат напомнил, что женские консультации представляют собой широкий, исторически сложившийся пласт медицинской деятельности. Тем временем мужчины могут обследоваться в рамках уже существующих учреждений.

Куринный допустил, что работа структур могла бы быть скорректирована. В частности, в сферу стоит привлечь больше специалистов и оснастить медицинские организации необходимым оборудованием.

"Стоит ли мужчинам чаще проверять репродуктивное здоровье? Я не могу сказать, что всего того, что проходят в рамках диспансеризации, достаточно, однако это тот минимум, который должен быть", – подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что государству необходимо создать такие условия, чтобы мужчины чаще проходили обследования. После этого можно начать вести обсуждения по поводу расширения существующих методов исследований.

Вместе с тем Куринный добавил, что с прошлого года заработала оценка репродуктивного здоровья в рамках углубленной диспансеризации, и призвал реализовывать данную программу.

"И, соответственно, если там появятся какие-то вопросы, уже улучшать, дополнять, может быть, какими-то недостающими исследованиями, которых не хватает", – подытожил депутат.

Предложение о создании во всех регионах России консультаций, где мужчины могли бы проверить состояние репродуктивного здоровья, ранее поступило от председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

По ее словам, контроль за репродуктивным здоровьем должен быть у представителей обоих полов. Она подчеркнула, что уровень бесплодия растет, а своевременная врачебная помощь может помочь спасти семьи.