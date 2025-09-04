Минздрав опроверг изменения порядка выдачи больничных в России

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Информация об изменениях в порядке формирования листков нетрудоспособности с 1 сентября не соответствует действительности. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что с 1 сентября в силу вступил новый порядок выдачи больничных. По данным журналистов, нововведение предполагало, что в случае, если за полгода гражданин получал больничный четыре раза и более, то последующий документ много оформить максимум на три дня.

"Никаких изменений в порядок до настоящего времени не вносилось, а медицинские работники руководствуются требованиями действующего приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 года № 1089н", – подчеркнул Кузнецов.

Как ранее рассказала медицинский юрист Екатерина Батурина, в случае принятия изменений сотрудник сможет избежать сокращения больничного до трех дней, если берет его по уходу за ребенком, родственником или проходит медицинскую реабилитацию. Также продлить срок можно будет только по решению врачебной комиссии.

