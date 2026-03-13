Эксперт Новиков: современные пейджеры используются для внутреннего общения персонала

Современные пейджеры, которые сейчас массово скупаются, обычно являются устройствами для внутреннего общения персонала. Их можно увидеть на фудкортах или в ресторанах, рассказал Москве 24 маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков.

"Сразу надо определить, что те пейджеры, о которых сейчас говорят, – это не устройства из 1990-х. Пейджинговая связь в том виде закрылась окончательно в 2023 году, а свое падение начала в начале 2000-х", – пояснил эксперт.

Новиков напомнил, что из-за нестабильности интернета бизнес сейчас переходит либо на собственную радиосвязь, либо на одностороннюю пейджинговую связь. Это односторонняя сеть, как радио с направленным сигналом.

"В России это использовалось не так активно, но в США и Европе, например, врачам на пейджер приходят сообщения о вызове. <…> Для массового потребителя или компаний друзей современные устройства полезны только в одном случае – если нужно отправить односторонний сигнал из централизованного источника", – отметил Новиков.

Он также уточнил, что с пейджера на пейджер нельзя отправить сообщение. В 1990-е многие звонили в пейджинговую компанию, диктовали сообщение, после чего специальный оператор отправлял его на пейджер. Однако обратной связи не было.

Пейджеры вернулись в тренд на фоне отключений интернета в центре Москвы. Их продажи, а также раций и стационарных телефонов увеличились с 6 по 10 марта по сравнению с показателями прошлого месяца.

Кроме того, из-за нестабильной работы мобильного интернета в столице рекордно выросли продажи бумажных карт на маркетплейсах. В частности, продажи автодорожных карт в натуральном выражении увеличились на 170%, складных – на 70%, а карт столицы – на 20%.