Психолог Панфилова: офлайн-активности помогут побороть тревогу при перебоях с интернетом

12 марта, 17:37Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Избежать чувства тревоги, изоляции и одиночества при перебоях с интернетом помогут офлайн-активности и возврат к старым способам коммуникации. Об этом News.ru рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.
"В жизни всегда возникают обстоятельства, на которые мы не можем никак повлиять. Главное здесь – не накручивать себя еще больше. Если мы будем злиться и беспокоиться, интернет от этого не заработает", – высказалась она.
Специалист напомнила, что раньше договориться о встрече можно было по телефону, а не в мессенджере, а дела планировать с помощью бумажного календаря или ежедневника. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, человек может почитать книгу, порисовать или съездить за покупками в торговый центр.
Панфилова также посоветовала делать дыхательные упражнения или медитации. По ее мнению, это поможет сохранить спокойствие.
Ранее в центре Москвы ввели ограничения на мобильную связь. Они будут действовать до тех пор, пока это будет нужно для защиты граждан, пояснили в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указал на необходимость решения проблем бизнеса, вызванных данными мерами. Однако заниматься этим должны профильные ведомства.
Владимир Путин подписал закон об ответственности операторов связи