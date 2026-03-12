Психолог Панфилова: офлайн-активности помогут побороть тревогу при перебоях с интернетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Избежать чувства тревоги, изоляции и одиночества при перебоях с интернетом помогут офлайн-активности и возврат к старым способам коммуникации. Об этом News.ru рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

"В жизни всегда возникают обстоятельства, на которые мы не можем никак повлиять. Главное здесь – не накручивать себя еще больше. Если мы будем злиться и беспокоиться, интернет от этого не заработает", – высказалась она.

Специалист напомнила, что раньше договориться о встрече можно было по телефону, а не в мессенджере, а дела планировать с помощью бумажного календаря или ежедневника. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, человек может почитать книгу, порисовать или съездить за покупками в торговый центр.

Панфилова также посоветовала делать дыхательные упражнения или медитации. По ее мнению, это поможет сохранить спокойствие.

Ранее в центре Москвы ввели ограничения на мобильную связь. Они будут действовать до тех пор, пока это будет нужно для защиты граждан, пояснили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указал на необходимость решения проблем бизнеса, вызванных данными мерами. Однако заниматься этим должны профильные ведомства.