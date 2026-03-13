Семь человек пострадали в ДТП в ТиНАО

Семь человек пострадали в аварии с участием маршрутного транспортного средства и такси в ТиНАО, сообщила столичная Госавтоинспекция в мессенджере МАХ.

ДТП произошло на Калужском шоссе в районе поселения Десна. На место происшествия уже прибыли сотрудники ГИБДД, которые установят все детали случившегося.

По предварительной информации, в числе пострадавших оказался несовершеннолетний.

Еще одно ДТП в ТиНАО ранее произошло на автостраде Воскресенское – Каракашево – Щербинка. Там электробус наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате последняя получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. Сейчас работу по выяснению всех обстоятельств на месте ЧП продолжают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.