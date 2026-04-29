Ветеринар Земская: освежители воздуха и парфюм грозят проблемами с печенью у питомцев

29 апреля, 19:01Общество
Фото: 123RF.com/liudmilachernetska
Аромадиффузоры, освежители, парфюм способны давать нагрузку на печень домашних животных, предупредила в разговоре с Москвой 24 заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.
Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что владельцы кошек все чаще жалуются на одышку и тяжелое дыхание у питомцев, а это нередко говорит об астме. При этом заболевания, связанные с приступами удушья, в последнее время часто развиваются из-за излишнего использования дезодорантов, духов и освежителей воздуха, сообщает Life.ru.
Особенно опасны аромадиффузоры с датчиком движения, уверена Земская.
Земская также обратила внимание на то, что в груминг-салонах стали часто использовать шампуни и различные пудры для шерсти с ароматизаторами. По ее мнению, этого нельзя допускать, потому что животные обладают очень чутким обонянием, и резкие запахи, которые потом преследуют повсеместно, угнетают их. Это также действует на нервную систему, что тоже может обострять уже имеющиеся заболевания, пояснила она.
Помимо этого, освежители воздуха, аромалампы и парфюм могут усугублять состояние питомцев, страдающих аллергией и астмой, добавила ветеринар-пульмонолог Ксения Соколова. Однако, по ее мнению, ароматические средства не могут быть первопричиной астмы.
В этом плане особенно внимательно надо следить за сиамскими кошками: они генетически предрасположены к заболеваниям легких и бронхов, что, как правило, заканчивается развитием астмы, предупредила Соколова.
Кроме того, различные ароматические средства могут ухудшать состояние животных, склонных к аллергическим реакциям. А еще всех питомцев брахицефальных пород: мопсов, бульдогов, персидских кошек, потому что они и так имеют проблемы с дыханием из-за анатомических особенностей строения головы, заключила эксперт.
Ранее заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина рассказала, что пробежки с хозяином могут быть опасны для питомцев с хроническими заболеваниями суставов, а также сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В зоне риска таксы, бассет-хаунды и все брахицефалы.